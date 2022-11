Inizio settimana di fuoco per questo segno, ma attenzione al weekend: si prevedono fulmini e saette

Sta per iniziare una settimana di fuoco per questo segno zodiacale, ma attenzione al weekend: si prevedono davvero fulmini e saette.

Ancora pochi giorni ci separano alla fine di Novembre, ma cosa dobbiamo aspettarci dalle ultime previsioni? Questo penultimo mese dell’anno, come raccontato anche in alcuni dei nostri più recenti articoli, ha saputo regalare delle forti emozioni e sorprese a tutti, ma sarà così anche in questi ultimi giorni? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si!

Come ci è capitato più volte di raccontarvi, anche stavolta le previsioni astrali sono parecchio discordanti tra di loro. Da una parte, infatti, ci sarà quel segno zodiacale che vivrà una vera e propria settimana da incubo. Dall’altra, invece, ci saranno diverse stelle che avranno dei giorni parecchio intensi. Non solo, infatti, queste tre vedranno arrivare tantissimi soldi in arrivo, ma anche quest’altra avrà una settimana decisamente di fuoco.

Stando alle prime previsioni di questa ultima settimana di Novembre, infatti, sembrerebbe che un segno zodiacale sarà parecchio impegnato a contare i soldi che avrà guadagnato a lavoro. Tutto sarà dalla sua parte, come dicevamo precedentemente, soprattutto la parte finanziaria. Se, però, pensava di poter cantare vittoria e di inaugurare un mese di Dicembre alla grande, si sbagliava davvero di grosso. Le prime ‘perturbazioni’, infatti, inizieranno ad arrivare nel weekend. Cosa accadrà? Scopriamolo nel dettaglio.

Questo segno avrà una settimana di fuoco, ma deve fare attenzione al weekend: accadrà l’impensabile

Ne abbiamo visti di segni fortunati e completamente baciati dalla fortuna, ma come questo di cui vi parleremo tra qualche istante non l’avevamo mai visto! Le previsioni di questi prima giorni della settimana, l’ultima del mese di Novembre, ci dicono che un segno vivrà dei giorni di fuoco. Positivamente parlando, ovviamente! Tutto procederà secondo i suoi piani, a quanto pare. E, soprattutto, dal punto di vista economico, lui godrà di un benessere davvero impressionante. Quello che, però, più ‘preoccupa’ e che ci mette in allarme, è quello che potrebbe accadere nel weekend. Sembrerebbe, infatti, che nei giorni del fine settimana, questo segno dovrà fare i conti con discussioni piuttosto accese ed inaspettate, che metteranno a repentaglio la sua tranquillità.

Curiosi di sapere di quale segno zodiacale stiamo parlando? Beh, proprio di lei: la Bilancia! Le previsioni, infatti, ci dicono che sarà proprio questa stella a godere della fortuna a trecentosessanta gradi. E che, soprattutto, riuscirà a godersi un bel po’ di serenità. I primi giorni di questa settimana, da quanto si legge, saranno decisamente i più ricci e i più proficui, soprattutto dal punto di vista economico e lavorativo. Mentre gli ultimi giorni saranno decisamente da dimenticare!

Dati i presupposti per il prossimo weekend, il consiglio che vi diamo è di stare alla larga da tutto quello che sapete potrebbe rovinarvi la vostra serenità interiore. Non date adito, quindi, a provocazioni ed allusioni, ma continuate sempre per la vostra strada.

In bocca al lupo!