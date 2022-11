Per loro non esiste nessun ‘porgi l’altra guancia’: sono i segni zodiacali più vendicativi

Per loro non esiste nessun ‘porgi l’altra guancia’ e non sono in grado di perdonare: sono i segni zodiacali più vendicativi in assoluto.

Quando qualcuno ci fa del male o ci delude siamo in grado di alzare muri invalicabili e di non abbatterli mai. Non sempre siamo capaci di perdonare soprattutto se l’errore commesso dall’altra parte è molto grave. Ci sono quelle persone che non perdonano neanche se si tratta di un piccolo errore, non guardano in faccia nessuno e vanni avanti per la loro strada.

Anzi, non trovano pace fino a quando non si sono vendicati, mettendo in atto lo stesso trattamento o addirittura andando oltre. Può passare anche del tempo ma quella persona se è tanto vendicativa non dimentica mai quello che gli avete fatto. Anche in questo caso influiscono molto gli astri. Questi ci dicono in base alle caratteristiche quali sono i segni zodiacali che non perdonano e sono davvero vendicativi.

Molti pensano che sia lo Scorpione o anche i Pesci, nonostante quest’ultimo sia super sensibile. Certo, questi due segni non dimenticano di vendicarsi ma prima o poi vi perdoneranno: ma allora chi sono i segni più vendicativi in assoluto? Scopriamolo insieme!

Per loro non esiste nessun ‘porgi l’altra guancia’: questi sono i segni zodiacali più vendicativi in assoluto

I segni zodiacali si differenziano per le caratteristiche che possiedono. Proprio per questo da sempre vengono formati dei gruppi in cui sono inseriti in base ai difetti e ai pregi. Naturalmente si parla di una maggiore predisposizione ad avere quella determinata caratteristica, questo non vuol dire che sono esattamente in quel modo. Ci sono alcuni segni che per predisposizione sono i più vendicativi: sapete quali sono?

Il Leone si arrabbia molto e anche facilmente nonostante di base sia un tipo molto paziente. Tra le cose più importanti per lui c’è l’amicizia, per questo se un amico lo tradisce o sbaglia, mette un punto. E’ difficile ricevere il suo perdono, meglio evitare di sbagliare se non volete perderlo per sempre. Anche il Capricorno non è facile al perdono. Se subisce un torto da qualcuno gli chiude la porta e dimentica quella persona ma non dimentica quello che gli ha fatto fino a quando non fa lo stesso.

Se sbagli con il Toro, questo comincerà a parlare male di te in giro: un modo per ripagarti di quello che lui ha subito. Cercherà di fare qualsiasi cosa pur di ostacolarti la strada: non sbagliate con le persone di questo segno, sono vendicative tanto da potervi fare male con un gesto più grande. L’Ariete è molto impulsivo, se gli fate un torto o lo fate arrabbiare scoppia all’improvviso e la discussione potrebbe spezzare il rapporto. Volete il suo perdono? Prima si vendica e soltanto dopo molto tempo, forse, vi perdonerà!