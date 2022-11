Se anche tu asciughi il bucato sui termosifoni devi sapere questo: è un errore imperdonabile, il motivo

Hai anche tu l’abitudine di fare asciugare il bucato sui termosifoni? Allora devi assolutamente sapere perché è un errore imperdonabile.

L’arrivo della pioggia, dell’umidità e delle rigide temperature rappresentano uno degli incubi più ricorrenti degli amanti del pulito. Il motivo? È semplicissimo: non si ha la possibilità di poter asciugare il bucato appena lavato all’aria aperta, ma si ha la costrizione di metterlo all’interno e trovare diverse soluzioni.

Se da una parte, però, vi sono quelle persone che hanno l’abitudine di mettere il bucato appena lavato sullo stenditoio – e proprio recentemente vi abbiamo spiegato come minimizzare i tempi – dall’alta vi sono coloro che hanno l’abitudine di lasciarlo asciugare sui termosifoni. Che sia giusto oppure no, sono davvero tantissime quelle persone che sono solite asciugare i panni sui caloriferi. Sapete, però, che dietro a questa abitudine comune si nasconde un vero e proprio errore?

Dopo l’errore che tutti fanno quando si spazzolano i capelli, adesso non possiamo fare a meno di spiegarvi quale sia un altro gesto sbagliato comune a tutti. Per quanto i termosifoni possano essere utilissimi per asciugare i panni, non tutti sanno che è sbagliatissimo. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Non asciugare più il bucato sui termosifoni: è un ‘grave’ errore, ecco il motivo

L’asciugatrice è sicuramente una grande invenzione ma per i costi che ha, non tutti se la possono permettere. Che cosa fare, quindi, si ha un bucato appena lavato da asciugare e non si ha la possibilità di metterlo all’esterno per via delle scarse condizioni meteorologiche? In tantissimi, come dicevamo, sono soliti asciugarli all’interno sulle stenditoio o, addirittura, sui termosifoni. Però, perché quest’ultimo passaggio è un grave errore? La risposta è semplicissima: se si mette sul calorifero un capo d’abbigliamento appena tirato fuori dalla lavatrice, non si fa altro che non solo danneggiare il vestito ma anche provocare un suo cattivo d’odore. Cosa bisogna fare, quindi, in questi casi?

Se anche voi avete la ‘cattiva’ abitudine di fare asciugare il bucato appena tirato fuori dalla lavatrice sui termosifoni per accorciare i tempi, sappiate che è un errore gravissimo! Non solo, come dicevamo, si rovina il capo d’abbigliamento interessato, ma si permette la generazione di muffa e cattivi odori. Pertanto, il consiglio che vi diamo è quello di non poggiare mai sopra il calorifero dei capi inzuppati d’acqua, ma leggermente umidi.

Infine, un altro prezioso consiglio che vi diamo è quello di non poggiare mai direttamente i capi sul vostro termosifone. Se proprio volete sfruttare il suo calore per asciugare completamente il bucato, vi consigliamo di usufruire uno stenditoio da appendere al calorifero. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di piccole accortezze che possono rivelarsi delle vere e propria salvavita e, in questo caso,salva bucato.

Avreste mai immaginato tutto questo?