Non farlo più quando ti spazzoli i capelli: questo gesto potrebbe costarti davvero caro, ti svelo il motivo

Non fare più questo gesto quando ti spazzoli i capelli, potrebbe costare davvero caro alla tua chioma: il motivo ti lascerà senza parole.

Non solo l’ombretto sbavato, ma anche avere i capelli sempre in ordine, puliti e sistemati rappresenta uno dei pensieri più comuni dell’universo femminile. Certo, esistono alcune donne che poco s’interessano a questi piccoli dettagli, ma ce ne sono altre che sono maniache della perfezione e che tendono a curare ogni cosa prima di mostrarsi in pubblico.

Proprio recentemente, ci è capitato di spiegarvi quale sia il gesto da compiere necessariamente prima di iniziare a farsi lo shampoo. Anche i migliori parrucchieri, infatti, invitano tutte le donne o, magari, quegli uomini che hanno una chioma più lunga del solito, di spazzolare i capelli prima di bagnarli e passare al lavaggio. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di un gesto banalissimo che garantisce non solo una pulizia più profonda e con migliori risultati, ma anche un vero e proprio salvavita per i nostri capelli.

Che lo facciate o meno, anche se vi consigliamo di iniziare a prendere in considerazione quest’abitudine, è bene che voi sappiate che anche dietro a questo gesto si nascondono degli errori che potrebbe costare davvero caro ai tuoi capelli. Scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Non fare più questo gesto quando ti spazzoli i capelli: potrebbe rovinare tutto

Ci è capitato più volte di spiegarvi quanto può capitare che dietro a comuni e banali abitudini si nascondono dei veri e propri errori. Si parla, ad esempio, di un clamoroso sbaglio quando si riscalda il caffè avanzato o, addirittura, quando si ha l’abitudine di aprire in continuazione il forno. Perché, però, vi abbiamo detto anche dietro al gesto di spazzolare i capelli potrebbe esserci un vero errore? È vero che i parrucchieri raccomandano una bella pettinata alla chioma prima di procedere al lavaggio, ma ci sono alcuni importanti raccomandazioni da fare per evitare che si rovini tutto.

Anche voi avete l’abitudine di pettinare i capelli dall’alto verso il basso, vero? Immaginiamo proprio di sì! Si tratta di un gesto spontaneo, ma che nasconde un vero e proprio errore. I parrucchieri, infatti, consigliano di non pettinare affatto i capelli dall’alto verso il basso, perché si rischierebbe di arrecare un vero e proprio trauma al capello, spezzandolo, ma di procedere dal basso verso l’alto.

Che sia prima del lavaggio o anche dopo, vi consigliamo vivamente di spazzolare i capelli partendo dalle punte e sciogliendo tutti i nodi che si fermano in questa parte della chioma e salire piano piano verso l’alto. In questo modo, avrete dei capelli lisci e morbidi come la seta senza recargli troppi traumi.

Avreste mai immaginato che fino a questo momento avevate sbagliato tutto?