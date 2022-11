Anche voi avete l’abitudine di riscaldare il caffè avanzato? Non farlo più: è un grave errore! Il motivo che abbiamo appena scoperto vi lascerà di stucco.

Se da una parte sono numerosissimi i segreti e trucchetti che il mondo della cucina nasconde – e proprio recentemente vi abbiamo spiegato com’è possibile le incrostazioni più ostinate dal forno – dall’altra sono numerosissimi quelle cattive abitudini che un po’ tutti siamo soliti svolgere.

Diversi giorni fa, vi abbiamo spiegato come un gesto molto comune fatto col forno non solo è sbagliatissimo, ma può fare aumentare anche i costi dell’energia elettrica in bolletta, ricordate? Stavolta vogliamo parlarvi di un’abitudine che in molti hanno, ma che – secondo alcuni – fa molto male. Parliamo proprio di riscaldare il caffè avanzato! Cosa sappiamo in merito? È davvero sbagliatissimo come dicono? Tutto quello che abbiamo scoperto in merito ci ha lasciato davvero senza parole: scopriamo insieme qualche cosa in più.

Non riscaldare mai il caffè avanzato: scoprire il motivo ti lascerà senza parole

Anche voi siete soliti riscaldare il caffè avanzato? Partendo dal presupposto che è un vero e proprio peccato fare degli sprechi, considerati anche i tempi che corrono, e che c’è sempre l’alternativa alla pattumiera, non possiamo fare a meno di dire che sono davvero tantissime quelle persone che sono soliti riutilizzare il caffè in un secondo momento una volta uscito dalla caffetteria. Cosa si nasconde, però, dietro questa abitudine che hanno tutti? È davvero la ‘dicerìa’ secondo cui un gesto del genere fa male? È proprio in merito a questo che abbiamo scoperto qualcosa di clamoroso, che siamo certi lascerà senza parole anche voi.

Stando ad uno studio portare al termine dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, sembrerebbe che bene il caffè riscaldato sia un gravissimo errore, che può portare a delle conseguenze davvero inevitabili. Appurato che bere delle bevande troppe calde sia ugualmente sbaglia, non possiamo affatto esimerci dal dirvi che anche godere del sapore del caffè raffreddato e nuovamente riscaldato non ha grandi benefici per il nostro organismo. Secondo questo studio, infatti, sembrerebbe che nel caso del riscaldamento, c’è la serissima possibilità che il ph del caffè possa alterarsi, liberando delle tossine o, nella peggiore delle ipotesi, delle sostanze cancerogene da non prendere assolutamente sotto gamba.

Una vera e propria clamorosa scoperta, non credete? Si tratta, come dicevamo precedentemente, di un’abitudine che un po’ tutti hanno, ma che senza alcun dubbio in pochi immaginavo che fosse sbagliata. Come tutte le cose, però, anche riscaldare il caffè ha i propri pro e i propri contro!

Vi sareste mai aspettati una notizia del genere? Noi assolutamente no, ma non possiamo assolutamente dire che lo faremo ancora. Qualora avessimo voglia di caffè durante la giornata, non ci resta che farlo di nuovo e, magari, sicuramente più cremoso.