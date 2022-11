Se anche tu lo utilizzi per spolverare dovresti smettere: non fai altro che sporcare ulteriormente casa senza rendertene conto.

Ammettiamolo senza troppi giri di parole: spolverare è una delle attività domestiche più noiose in assoluto! La polvere si infila davvero ovunque e, anche quando sembra che tu abbia pulito la superficie alla perfezione, ecco che qualche granello si è già posato di nuovo. Nonostante la scocciatura, però, spolverare è estremamente necessario e proprio per evitare inutili perdite di tempo, ti conviene farlo nel modo più giusto, così da ottenere un risultato soddisfacente è duraturo.

Ad esempio, c’è un errore piuttosto banale, che in tantissimi compiono proprio mentre sono intenti a rimuovere la polvere dai mobili o dalle pareti di casa. Un errore che non farà altro che sporcare ulteriormente l’ambiente: ti spieghiamo perché non devi più farlo.

Un errore che commetti spesso per spolverare casa: ecco perché dovresti smettere

Ti annoia spolverare casa e cerchi un metodo veloce ma efficace per farlo? Ebbene, prima di spiegarti come fare, ti diciamo cosa non devi assolutamente fare. O meglio, utilizzare. C’è uno strumento che in molti usano per spolverare, non sapendo che non fanno altro che sporcare ulteriormente la propria casa, compresi i pavimenti. Questo metodo, infatti, non fa altro che spostare la polvere da un posto all’altro, ma non la cattura! Di cosa parliamo?

Del caro e vecchio piumino per spolverare, uno strumento utilizzato tantissimo, soprattutto in passato. C’è chi non ha abbandonato questa abitudine, non sapendo che, però, è del tutto sbagliato. Le piume, infatti, non imprigionano per niente la polvere, che sarà soltanto spostata e finirà per posarsi sulla superficie più in basso del mobile o per terra. Il risultato? Non stai affatto pulendo, ma solo spostando e spargendo ulteriormente lo sporco! Se ti piace l’idea del piumino, puoi sostituirlo con uno con setole in microfibre o tessuto elettrostatico. In questo caso, la polvere si attaccherà allo strumento, che chiaramente dovrà essere lavato o sostituito con regolarità quando diventa troppo sporco. In alternativa, puoi utilizzare un panno in microfibra o un panno carta usa e getta, unendoli, se necessario, a detergenti specifici a seconda del materiale della superficie da lavare. Se non sei amante dei prodotti chimici e super aggressivi, puoi optare per i sempre efficaci rimedi della nonna: tantissimi ingredienti naturali che abbiamo in casa, in particolare in cucina, si trasformano in validissimi alleati per le pulizie di casa e, in particolare, dei mobili.

Non ti resta che metterti al lavoro e vedrai che non commettendo più questo fastidioso errore che ti fa perdere soltanto tempo prezioso, spolverare diventerà un gioco da ragazzi. Buone pulizie a tutti!