Se l’odore di frittura è troppo forte metti a bollire questi ingredienti insieme: sentirai che profumo!

La cucina è il luogo dove ogni giorno passiamo del tempo per preparare da mangiare, che sia un semplice toast, o un piatto di pasta, un secondo o anche il dolce. Abbiamo tantissimi ingredienti quindi possiamo creare pietanze diverse, piatti già noti o liberare la nostra fantasia dando sfogo alla creatività. Spesso si sprigionano degli odori che a lungo andare diventano sgradevoli.

Per eliminarli ci sono molti metodi che possono essere messi in pratica. Per esempio se avete l’aspirapolvere potete mettere nel suo sacchetto un cucchiaio di cannella. Quando la azionerete vedrete che nell’aria si sentirà un buon odore. Potete anche intingere un foglio di carta con degli oli essenziali e metterlo nel sacchetto, avrete lo stesso risultato. Se invece avete l’aspirapolvere con il serbatoio dell’acqua, potete versare dentro qualche goccia di olio agli agrumi o del profumo.

Appena comincerete ad usarla i cattivi odori andranno via, non sentirete più neanche quelli che si sono sprigionati dai piatti che avete cucinato. Un odore che spesso risulta non sgradevole ma pesante perchè tende ad allargarsi in tutte le stanze e anche a ‘sporcare’ i vestiti è quello di frittura. Quando prepariamo qualcosa con l’olio è inevitabile che in giro si senta quel sapore di frittura. Spesso, visto che l’aspirapolvere viene utilizzata in un secondo momento, gli odori avranno già occupato casa. Ecco che, in questo caso, abbiamo un altro metodo da suggerirvi che dovete mettere in pratica proprio durante la cottura.

Se l’odore di frittura è troppo forte devi mettere a bollire questi ingredienti insieme e vedrai che buon profumo!

Quando friggiamo qualcosa l’odore che si sprigiona dall’olio si sente in maniera molto forte. Non solo in cucina ma si estende nelle altre stanze se non chiudiamo le porte. Oltre a sentirlo nell’aria si attacca anche ai vestiti. Per evitare che l’odore si senta troppo abbiamo la soluzione che fa al caso vostro: dovete solo mettere a bollire questi ingredienti insieme e sentirete un bel profumo.

Come dovete procedere? Accanto alla padella della frittura, mettete un pentolino sul fuoco con dell’acqua e all’interno aggiungete una buccia di mela, quella di arancia e una buccia di limone. Questi ingredienti messi insieme, quando l’acqua andrà in ebollizione, sprigioneranno un odore che riuscirà in parte ad assorbire la ‘puzza’ di frittura. Ovviamente questa non andrà del tutto via ma nell’aria sentirete un buon profumo e sarà molto più fresca e meno pesante.

In alternativa, invece di questi tre ingredienti, potete mettere nell’acqua un bicchiere di aceto e il risultato sarà lo stesso. Provate a farlo, riuscirete a friggere senza odori!