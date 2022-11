Che peccato se i limoni ammuffiscono! Con questo trucco non succederà più: prova a fare in questo modo e potrai utilizzarli più volte.

I limoni sono frutti che utilizziamo spesso in cucina. Questo può infatti servire per condire un’insalata o per il pesce, sia per i primi che per i secondi. Anzi, molte volte viene usato anche per preparare i dolci, usando qualche goccia all’interno del composto o aggiungendo qualche buccia.

Questo ha tantissime proprietà che mantengono in salute il corpo. Ovviamente, lo saprete, il corpo per stare in salute deve ingerire il giusto apporto di tutti i nutrienti. Inoltre, il limone è usato anche per la pulizia. C’è un metodo di cui vi abbiamo parlato in un nostro articolo che prevede l’uso di questo frutto. Questo infatti può servire durante la cottura delle uova sode. Proprio così, se volete delle uova perfette da mangiare dopo la cottura o anche per preparare dei piatti come un’insalata russa, dovete spremere mezzo limone nell’acqua di bollitura.

Così le vostre uova non solo non si romperanno ma riuscirete a sgusciarle facilmente. Spesso però, utilizzando soltanto una parte del frutto, l’altra la conserviamo con l’idea di usarla appena possibile. Succede che ce ne dimentichiamo e il limone va a male e ammuffisce. Se non volete che accada dovete fare in questo modo: questo trucco vi sarà molto utile!

Che peccato se i limoni ammuffiscono sempre! Con questo trucco non succederà più: fai in questo modo

Il limone ha moltissime proprietà che sono importanti per il mantenere il corpo in salute. Sono ricchi di vitamina C e contengono grandi concentrazioni d’acqua e buoni apporti di sali minerali e di antiossidanti. Facciamo un largo uso di questo agrume in cucina: lo utilizziamo per i primi ma anche per i secondi e molte volte è necessario anche per la preparazione di dolci.

Capita a tutti di usarne soltanto metà o qualche goccia e di conservare l’altra parte. Molte volte succede che dimentichiamo di averlo e questo ammuffisce. Se fate in questo modo però eviterete che questo accada. Se avete comprato i limoni solitamente durano circa una settimana, per mantenerli freschi dovete conservarli a temperatura ambiente.

Potete anche metterlo in un barattolo e conservarlo in frigorifero. Se invece l’avete tagliato potete poggiare sopra della pellicola trasparente: in questo modo eviterete che resti a contatto con l’aria. Il limone tagliato può anche essere immerso in un bicchiere con dell’acqua con la parte aperta rivolta verso il basso. O ancora, un altro metodo efficace è quello di tagliarlo in piccoli pezzi e di metterlo in freezer. Li toglierete quando vi serviranno, naturalmente non dimenticate di farlo qualche ora prima. Se fate in questo modo, vedrete che i vostri limoni non ammuffiranno e potrete utilizzarli nuovamente.