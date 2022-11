Cominciamo a pensare ai regali di Natale: cosa regalare a chi non manca proprio nulla? Il trucchetto che ti aiuterà a fare la scelta giusta.

Manca meno di un mese al Natale. Quando arriva questo periodo dell’anno siamo sempre molto impegnati, divisi tra mille cose da fare e da organizzare. Molte persone aspettano questa festività con trepidazione. Non vedono l’ora di poter essere assorbiti dalle luci che vengono installate per strada e dai colori accesi ad ogni angolo del paese.

Molte altre però non sono amanti del Natale e non vedono l’ora che passi. Durante questo periodo si aprono sempre quelle crepe che si cerca di sanare e chiudere durante l’anno, e la mente è avvolta dalla malinconia. Tra le tante cose che facciamo in queste settimane un posto importante lo diamo ai regali. Ci mettiamo alla ricerca del regalo perfetto da fare ai nostri genitori, ai fratelli, agli amici e al nostro partner, o magari anche ad una persona speciale.

Non sempre però sappiamo cosa regalare. Altre volte abbiamo comprato oggetti come profumi, vestiti, accessori e ad un certo punto, dopo aver regalato qualsiasi cosa, ci troviamo ad un punto fermo. Spesso preferiamo chiedere direttamente all’interessato per evitare di spendere soldi in cose inutile o che non possano piacere: ma cosa dobbiamo regalare invece a coloro a cui non manca proprio nulla? Abbiamo un ‘trucchetto’ che può risolvere questo dubbio.

Cominciamo a pensare ai regali di Natale: cosa regalare a chi non manca proprio nulla, segui questo ‘trucchetto’

Ma cosa dobbiamo regalare a chi ha già tutto? Spesso chiediamo direttamente all'interessato ma non sempre riceviamo risposta. Sarà capitato a tutti di sentirsi dire 'non mi serve nulla'. Bene, in quel caso che cosa si fa? Abbiamo un 'trucchetto' che potete mettere in pratica per scoprire cosa donare a quella persona.

Ma cosa dobbiamo regalare a chi ha già tutto? Spesso chiediamo direttamente all’interessato ma non sempre riceviamo risposta. Sarà capitato a tutti di sentirsi dire ‘non mi serve nulla’. Bene, in quel caso che cosa si fa? Abbiamo un ‘trucchetto’ che potete mettere in pratica per scoprire cosa donare a quella persona.

E’ molto semplice, dovete soltanto fare delle domande al protagonista del vostro regalo: ma quali sono? Eccole:

1: Hai 24 ore per fare tutto quello che vuoi, che cosa faresti?

2: Qual è la cosa che tutti pensano che ti piaccia ma in verità non è così?

3: Decidi di donare tutto quello che possiedi ma devi tenere tre cose, quali conservi?

Se fai queste domande, attraverso la risposta potrai capire il regalo da fare. Devi stare molto attento a cogliere tutti i segnali!