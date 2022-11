Per lo Scorpione finisce il periodo positivo ma questi altri due segni se la passeranno benissimo a dicembre: la fortuna sta per arrivare.

La crisi economica è stata al centro dell’attenzione di tutti i cittadini e ha interessato l’incremento dei costi del gas e dell’energia e l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Ogni segno dello zodiaco ha subito lo stress dovuto a questa situazione ed è stato molto difficile uscirne. Anzi, ancora oggi è impossibile farlo. Adesso che sta arrivando il Natale sembra davvero complicato vivere con leggerezza le feste. La parola divertimento è ben lontana. Ogni segno ha ovviamente avuto una reazione diversa a seconda anche del carattere.

Uno Scorpione, per esempio, ha saputo in qualche modo prendere in mano la situazione ed affrontarla come meglio poteva, mentre i Pesci che sono molto più sensibili e si lasciano influenzare, più volte sono caduti.

Grazie all’oroscopo però possiamo prepararci in anticipo, leggendo le previsioni e scoprendo cosa possa accadere. Proprio il segno dello Scorpione dopo un periodo positivo sta per vivere alcune difficoltà mentre questi due segni se la passeranno benissimo a dicembre.

Per lo Scorpione finisce il periodo positivo che lo ha avvolto ma questi altri due segni se la passeranno benissimo a dicembre

Lo Scorpione, secondo gli astri, sta per vivere giorni decisamente complicati. Se in questa settimana le cose sono andate come sperava, si sta per aprire una nuova ondata negativa. Ancora una volta ad essere toccate saranno le tasche. Sicuramente, dato il suo temperamento forte, saprà come venirne fuori. Per due segni dello zodiaco invece dicembre sarà molto fortunato. La leggerezza prenderà il sopravvento e saranno giorni molto felici. L’aspetto economico presto si risanerà: stanno per arrivare i soldi dopo un momento in cui il buio era ad ogni angolo.

Per il Cancro e il Leone dopo un momento buio in cui le finanze sono crollate l’aspetto economico troverà un buon equilibrio. Ci saranno più entrate che uscite e questo li farà gioire molto. Per il segno del Cancro si stanno per allontanare tutte le difficoltà che li avevano accompagnati fino a pochi giorni fa e nei prossimi giorni vivranno un periodo in cui potranno rilassarsi. In precedenza non hanno avuto il tempo per recuperare le energie, adesso è possibile. Il lavoro va per il verso giusto, si sentiranno meglio e le preoccupazioni saranno meno pesanti. Grazie ad un andamento professionale in crescita anche le tasche risentiranno di questo cambiamento.

Le persone nate Leone saranno libere dai pensieri che le hanno accompagnate e potranno anche pensare di fare qualcosa di diverso, magari uscire di più e fare un bel viaggio. La stessa armonia la ritroveranno nell’aspetto privato: è il momento giusto per affrontare vecchie questioni che avevano messo da parte per evitare discussioni.