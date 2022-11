Dicembre inizia col piede giusto per il Toro, ma quest’altro segno dovrà faticare parecchio: brutta perdita economica

Il mese di Dicembre inizia col piede giusto per il Toro, ma è quest’altro il segno che dovrà faticare parecchio: brutta perdita economica.

Se proprio recentemente ci è capitato di raccontarvi cosa accadrà nei prossimi giorni, adesso non possiamo fare a meno di spiegarvi come sono le previsioni del mese di Dicembre. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che questi ultimi trentuno giorni dell’anno saranno parecchio fortunati per coloro che appartengono al Toro, ma completamente neri per un altro segno zodiacale.

Se da una parte c’è chi se ne vedrà bene in questo mese di Dicembre, dall’altra c’è che non può affatto cantare vittoria in questi ultimi giorni dell’anno e dovrà parecchio faticare sotto tutti i punti di vista. Sì, avete proprio ragione: la situazione di questo segno di cui vi parleremo tra qualche istante è molto simile a quella di quest’altro, che vivrà sette giorni da incubo!

Cosa accadrà, quindi, a questo segno zodiacale nel mese di Dicembre? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa, ma vi anticipiamo che non si prospettano grandi cose. L’amore non procederà a gonfie vele ed il lavoro darà parecchi grattacapi da sciogliere, ma quello che farà parecchio dannare coloro che sono nati sotto questa stella è sicuramente la loro situazione economica.

Brutta perdita economica per questo segno nel mese di Dicembre, invece il Toro…: cosa accadrà

Non sappiamo come si evolverà il mese di Dicembre, ma possiamo anticiparvi che questi primi giorni sembrerebbe che non siano affatto piacevoli, soprattutto per un segno zodiacale in particolare. Il Toro, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che sia pronto a riprendersi dopo un periodo decisamente negativo e a godere del favore della Dea Bendata, ma quest’altra stella invece non vivrà affatto la sua stessa situazione. Tutto, infatti, sembrerebbe andarle contro e persino quello che sembrava andare bene fino a questo momento, adesso si rivelerà un vero e proprio disastro.

Cari amici della Bilancia, sembrerebbe che Dicembre non voglia assolutamente essere dalla vostra parte. Sin dai primi giorni di questo ultimo mese dell’anno, sarete messi a dura prova sotto tutti i punti di vista. L’amore non procederà a gonfie vele e, soprattutto, se fidanzati, dovrà combattere contro alcune brutte incomprensioni. Quell’aspetto della vostra vita che, però, vi darà parecchio filo da torcere è sicuramente il lavoro. Il vostro capo, purtroppo, non sarà capace di riconoscere il vostro lavoro e sforzo e voi vi sentirete parecchio delusi. State tranquilli: prima o poi si accorgerà di voi!

Infine, un ulteriore grattacapo riguarda proprio la vostra situazione finanziaria. Nei prossimi giorni, infatti, la vostra economia risentirà di un grosso stop, che vi metterà in evidente difficoltà. Se vi risolleverete? Assolutamente si, ma ci vorrà del tempo.

In bocca al lupo, cari amici del Bilancia! Seppure il mese di Dicembre non sarà dalla vostra parte, siamo certi che il 2023 sarà decisamente migliore!