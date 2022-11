Niente acqua né detersivi: questo unico prodotto renderà la tua moquette super pulita

La moquette potrebbe destare qualche incertezza riguardo alla sua pulizia: con questo semplicissimo rimedio brillerà come nuova.

Se siete tra coloro che, nonostante le mode, siete rimasti fedeli alla cara vecchia moquette, vi sarà senz’altro utile scoprire come pulirla perfettamente facendo a meno dei detersivi e acqua. Vi starete chiedendo come sia possibile visto che proprio questo tipo di rivestimento per pavimenti richiede una cura molto approfondita e costante. Non è un mistero infatti che su di esso tendano ad accumularsi polvere, capelli ecc..

Non a caso, presenta l’innegabile vantaggio di trattenere al suo interno fino all’80% delle impurità che i pavimenti normali non attirano, con la conseguenza che queste si disperdono nell’aria e vengono respirate. Inoltre, la moquette offre la possibilità di un isolamento acustico e termico impensabile con altri tipi di pavimentazioni.

Come dicevamo, però, la sua pulizia potrebbe destare dei dubbi: con quale frequenza effettuarla e con quali prodotti? Bene, per prima cosa è utile sapere che per la manutenzione corretta della moquette non sono necessari lavaggi profondi molto frequenti. Va sì pulita spesso (minimo 2 volte alla settimana), ma solo una volta all’anno è richiesta una igienizzazione nei minimi dettagli. In entrambi i casi, comunque, non occorrono prodotti costosi da cercare in commercio, ma bastano rimedi naturali che vi faranno risparmiare tantissimo ed ottenere risultati eccellenti.

Per pulire la moquette hai bisogno solo di questo: incredibile!

Per quanto riguarda la pulizia ordinaria, abbiamo detto che essa va eseguita almeno un paio di volte alla settimana. Come prima cosa, con un aspirapolvere, rimuovete tutta la polvere e gli altri residui che possono trovarsi sulla moquette. Passate poi al lavaggio: per far questo, vi basterà solo del semplice bicarbonato di sodio da cospargervi sopra e lasciar agire per qualche ora. Togliete poi i residui con l’aspirapolvere. Al massimo, potete scegliere di utilizzare al posto del bicarbonato un panno morbido imbevuto di acqua tiepida e alcool.

Quando invece arriva il momento di un lavaggio approfondito, non dovete fare altro che munirvi di:

1 litro di acqua

1/2 bicchiere di alcool denaturato

1 bicchiere di aceto bianco

Versate in una ciotola tutti gli ingredienti menzionati e mescolateli. Mettete il composto ottenuto in uno spruzzino pulito e passatelo sul tappeto con un panno. Nel caso di macchie ostinate, come quelle di caffè, inchiostro, sangue, rossetto, vino o birra, sostituite l’acqua naturale con quella gassata e rincarate la dose di aceto.

Se la vostra moquette presenta macchie di unto fresche, vi sarà utilissimo farle assorbire con amido di mais o di riso e poi completare l’opera con una spazzola per tessuti. Proprio come vi abbiamo consigliato di fare per i normali tappeti. Vedrete che splendore!