Prima di indossare il tuo giubbino devi sapere questo: così risolverai un fastidioso problema

È tempo di indossare il giubbino invernale, ma prima di farlo devi assolutamente questo: così risolverai un fastidioso problema.

È arrivato il momento di salutare definitivamente i nostri vestiti estivi o quelli adatti ai tempi autunnali e dare il benvenuto a quelli che ci faranno compagnia per tutto l’inverno. Non solo, quindi, parliamo di piumoni, coperte, sciarpe e cappelli, ma anche giubbini invernali e cappotti belli imbottiti.

Se anche voi in questi giorni sarete intenti al cambio di stagione, non solo vi consigliamo vivamente di seguire questo nostro consiglio per ridurre al massimo il tempo e la fatica, ma non possiamo fare altro che raccomandarvi di fare molta attenzione a quanto stiamo per dirvi. Prima di indossare il giubbino invernale e godere del suo calore, infatti, c’è qualcosa che dovete assolutamente sapere.

È capitato anche a voi di tirare fuori dall’armadio i giubbini invernali e di rendervi conto che hanno un cattivo odore? State tranquilli, non avete affatto sbagliato nulla nel lavaggio che avete fatto mesi prima. Questa fastidiosa puzza, infatti, è decisamente ‘normale’ dal momento che il vostro piumino è rimasto chiuso per mesi e mesi all’interno di un armadio. Cosa bisogna fare, quindi, per rimediare a questo problema? Scopriamolo insieme.

Prima di indossare il giubbino ti rendi conto di una fastidiosa puzza? Usa questo e dirai addio ai cattivi odori

Abbiamo già parlato di quanto sia fastidioso avere un bucato appena lavato che non odora e vi abbiamo ampiamente spiegato cosa sia indispensabile fare per rimediare a questo inconveniente. Adesso, invece, vogliamo ragguagliarvi su cosa occorre fare quando, prima di indossare il classico giubbino invernale, si sente un cattivo odore. Questo, come dicevamo poco fa, non è affatto ‘sintomo’ di una mala pulizia o di brutte abitudini, ma non è altro che la conseguenza di mesi e mesi chiuso all’interno di un armadio.

Come si può, quindi, rimediare a questo fastidiosissimo inconveniente? Cosa bisogna usare esattamente? Le opzioni che avete, ne sono davvero diverse. Potreste, ad esempio, procedere ad un ulteriore lavaggio che non arreca danni al vostro capo d’abbigliamento. O, addirittura, creare un deodorante spray fai da te. Geniale come idea, no? Tutto quello che vi occorre è: un contenitore spray, mezzo litro di acqua, circa 30 gocce di tea tree oil e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Guardate il procedimento:

Prendete una bacinella, anche quelle di plastica vanno bene;

Versateci all’interno dell’acqua e mischiatela con il bicarbonato;

Girate il tutto fino a fare sciogliere completamente la polvere ed aggiungeteci il tee tre oil;

Mescolate il tutto, poi travasate il liquido nel contenitore spray e lasciate asciugare.

In quattro e quattr’otto, avrete dei giubbini senza cattivi odori e con un profumo bestiale.

Provateci anche voi e vi assicuriamo che non ve ne pentirete affatto!