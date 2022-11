Rendere i capi bianchi senza la candeggina è possibile! Segui questi passaggi ed ammira il risultato: favoloso

Rendere nuovamente i capi bianchi senza l’ausilio della candeggina è possibile: segui questi passaggi ed ammira il risultato, sarà favoloso!

Non solo le lenzuola ingiallite ma anche quei capi bianchi che, a lungo andare, tendono a scolorirsi, sono tra gli imprevisti più comuni e fastidiosi per gli amanti del pulito. Se, però, proprio recentemente vi abbiamo svelato come sia possibile donare nuovamente un colore candido alle nostre lenzuola con un semplicissimo prodotto, adesso vogliamo spiegarvi come sia possibile far ritornare i capi nuovamente bianchi senza l’uso della candeggina.

Sappiamo benissimo che la candeggina, soprattutto quando si tratta di smacchiare ed igienizzare qualcosa in particolare, è un ottimo alleato, ma che non sempre fa bene. Si tratta, infatti, di un prodotto altamente ‘pericoloso’ che, se usato di continuo e senza le dovute accortezze, può essere realmente rischioso. Come lo si può sostituire, quindi? Soprattutto quando si ha intenzione di rendere nuovamente bianchi alcuni capi ingialliti, cosa è possibile utilizzare in sua sostituzione?

Ricordate quando vi abbiamo spiegato quanto sia utile in tal senso il succo di limone? Ebbene. Forse non tutti sanno che oltre a questo agrume, esistono altre soluzioni per questo inconveniente. Di quali parliamo? Segui anche tu questi passaggi ed ammira il risultato: sarà tutto favoloso!

Prova anche tu questo metodo e ti assicuriamo che i tuoi capi ritorneranno ad essere bianchi senza la candeggina

Anche voi provate un fastidio pazzesco quando sfoggiato un capo di biancheria bianco che, però, è ingiallito? Le motivazioni di questo cambio di colore sono davvero diverse e non sempre dipendono da cattivi abitudini o errori nella fase del lavaggio. Com’è possibile, però, rimediare a questo inconveniente? Se anche voi siete soliti gettarla via o provare il tutto e per tutto con la candeggina, da questo momento in più cambierete completamente idea. Abbiamo appena trovato un trucchetto che vi farà completamente dimenticare della classica varechina, ma che renderà ugualmente i vostri capi nuovamente bianchi. Come?

Per ottenere un risultato candido, non dovete fare altro che servirvi di:

1 cucchiaio di percarbonato di sodio, lo stesso che può risolvere un altro fastidioso problema domestico;

2 cucchiai di olio di semi;

1 secchio abbandonante di acqua calda;

2 cucchiai di sale grosso;

1 cucchiaio di sapone molle potassico.

Recuperati tutti gli ingredienti che vi occorrono, non vi resta che procedere:

Versate il secchio d’acqua in una pentola bella capiente;

Aggiungete all’acqua, olio, sale, percarbonato e sapone;

Mescolate il tutto ed immergete i capi;

Metti la pentola sul fuoco e porta l’acqua ad ebollizione;

Raggiunto questo risultato, spegni la fiamma e lascia ‘riposare’ il tutto per circa mezz’ora;

Togli i panni dalla pentola, risciacquali con acqua fredda ed elimina per bene il liquido in eccesso.

Dopo aver fatto asciugare i tuoi panni, ti renderai immediatamente conto delle grosse differenze tra il prima e il dopo.

Un trucchetto geniale, non trovate? Provateci e fateci sapere del risultato.