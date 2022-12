Ogni quanto vanno cambiate le lenzuola in inverno? C’è un ‘dettaglio’ da non trascurare e che riguarda proprio questa attività domestica.

Tra le faccende domestiche più noiose da fare c’è sicuramente quella del cambio lenzuola. Tanto noiosa quanto fondamentale, però! Dormire in una ambiente pulito e soprattutto igienizzato è importantissimo: anche se non si vedono, il tuo letto è un vero ricettacolo di germi e batteri. Soprattutto se hai delle cattive abitudini, come quella di fare riposini durante il giorno con addosso gli abiti che usi per uscire. Entrare a letto solo ed esclusivamente col pigiama pulito è la regola numero uno! Ma passiamo alla numero due: ogni quanto è opportuno cambiare le lenzuola?

Iniziamo col dire che c’è chi utilizza lo stesso metodo per tutto l’anno, ma non è errato avere abitudini leggermente differenti a seconda della stagione. In estate o in inverno, quello che conta è che le lenzuola vengono cambiate con frequenza. Ecco nello specifico quante volte dovresti farlo alla settimana.

Cambio lenzuola in inverno: ogni quanto va fatto e il dettaglio da ricordare

È arrivato il momento di cambiare le lenzuola o posso aspettare ancora qualche giorno? La risposta a questa domanda dipende da molti fattori. Primo tra tutti, come utilizzi il letto. Se ti metti a letto esclusivamente di sera, dopo la doccia, con pigiama pulito, è chiaro che le tue lenzuola tenderanno a sporcarsi più lentamente rispetto a chi, invece, vive a letto! Ci sono persone che hanno la cattiva abitudine di magiare a letto o di infilarsi sotto le coperte con i vestiti che indossano per uscire: errore gravissimo! Fatte le dovute premesse, scopriamo nel dettaglio come è giusto procedere per dormire in lenzuola sempre pulite e fresche.

Importante: le lenzuola vanno cambiate almeno una volta alla settimana. Questa è la regola base, dalla quale tutti dovremmo partire. Come abbiamo detto, anche se ci sembrano pulite, le lenzuola sono piene di microbi che noi stessi produciamo, senza rendercene conto. Cambiarle una volta a settimana è il minimo, ma attenzione alle eccezioni. Se, come abbiamo accennato, fai la doccia tutti i giorni e ti metti a letto super pulito, in inverno è possibile posticipare di qualche giorno il cambio: se passano 9 o 10 giorni anziché 7, non è assolutamente un dramma. A patto che vi ricordiate di un piccolo ‘dettaglio’, che spesso dimentichiamo…

Si, parliamo delle federe! È bene considerare le federe come una parte “a sé” del letto, e cambiarle ogni volta che si può, anche se non cambiamo le lenzuola: i germi e batteri a contatto con naso e bocca potrebbero essere decisamente pericolosi e creare fastidi e allergie. Se, ad esempio, cambi le lenzuola ogni 8 giorni, il quarto giorno ricordati di sostituire soltanto le federe. Differente è la situazione dell’estate…

In estate c’è chi cambia le lenzuola ogni giorno e, diciamolo, non è un male. Soprattutto quando la temperatura sale alle stelle, il sudore rilasciato nelle lenzuola è tantissimo e non è affatto piacevole stendersi su un letto così. Il consiglio base, in estate, è cambiarle almeno due volte alla settimana.