Un primo piatto semplice e sicuramente molto economico: farai contenta tutta la famiglia con pochi euro

Vuoi un’idea per un primo piatto semplice e sicuramente molto economico? Prova questo e farai contenta tutta la famiglia con pochi euro.

Questa giornata sta per giungere al termine, ma voi non potete fare a meno di organizzare nella vostra mente quella che inizierà tra pochissime ore? Soprattutto chi ha una famiglia a cui badare e degli impegni lavorativi che non può tralasciare, è solito fare mente locale su tutto quello che c’è da fare in casa. E, soprattutto, pensare a cosa cucinare ai propri cari. Se anche voi siete tra questi, vi consigliamo di seguire alla lettera ciò che stiamo per dirvi: risparmierete tempo e fatica inutile!

Se anche voi adesso siete nel letto e state pensando a cosa cucinare per i vostri cari domani a pranzo, siamo pronti a darvi noi la soluzione. A breve, vi daremo la ricetta di un primo piatto semplice ed economico, che renderà felici tutta la vostra famiglia. Se proprio non avete tempo di preparare questi gustosi gnocchi o, addirittura, un’inedita lasagna di pasta, ti consigliamo di prendere in considerazione ciò che stiamo per dirvi.

Il primo piatto di cui vi parleremo tra qualche istante, come dicevamo, non solo è facilissimo da preparare, ma ha un costo davvero minimo. Siete curiosi di saperne di più? Prendete carta e penna ed iniziate a segnare tutto quello che vi occorre: non vi pentirete affatto di aver scelto il nostro articolo.

Prepara questo primo piatto semplice ed economico e farai felice tutta la famiglia

Ci è capitato più volte di parlarvi di ricette facili e semplici da mettere in pratica, ma quella di cui vi parleremo tra pochissimo batte davvero ogni cosa. Se anche voi avrete una giornata difficile a lavoro, ma non potete assolutamente non preparare qualcosa di caldo e di buono ai vostri cari, vi consigliamo questa pasta con broccoli e patate. Si, è vero: non a tutti piace questo tipo di verdura, soprattutto ai bambini, ma vi assicuriamo che in questo modo si leccheranno addirittura i baffi.

Per la preparazione di questo primo piatto, ci occorrono:

Pasta: sia la quantità che la forma è a vostro piacimento; 1 spicchio d’aglio; Olio quanto basta; 1 pizzico di sale; 2 patate medie; Broccolo.

Presi tutti gli ingredienti e disposti sul tavolo, partiamo con la preparazione:

La prima cosa da fare è pulire attentamente il broccolo e sciacquare le sue foglie con dell’acqua corrente.

Sbucciate le patate e tagliatele a cubetti non troppo grandi;

Fate bollire, all’interno di una pentola d’acqua calda e salata, entrambe le verdure;

Nel frattempo, prendete una padella, versateci dell’olio e fate soffriggere per qualche minuto l’aglio;

Portate ad ebollizione le verdure, versatele in padella e fatele cuocere per scarsi 5 minuti;

Utilizzate l’acqua di cottura delle verdure per calare la pasta e farla cuocere;

Trascorso il tempo necessario, terminate la cottura della vostra pasta in padella. Aggiungendo, se necessario, un po’ di acqua di cottura per far risultare tutto più cremoso.

Il gioco è fatto: il primo piatto cremoso e veloce è pronto per i vostri cari.

Cosa ne pensate di questo primo piatto semplice ed economico?