Con un solo limone puoi risolvere una grande scocciatura in cucina: ci avevi mai pensato?

Utilizzando un semplice limone potrai dire basta ad un comune e fastidioso problema in cucina: rimedio semplicissimo da mettere in pratica!

Il limone è un agrume dalle numerose proprietà benefiche per la salute grazie all’alto contenuto di fibre, potassio e vitamina C e dai tantissimi utilizzi in cucina. Sono tante infatti le ricette, sia dolci che salate, che includono questo ingrediente e che vi abbiamo illustrato in più occasioni. Ma i vantaggi offerti dal limone non si limitano solo a questo: si tratta infatti di un validissimo aiuto anche nello svolgimento delle faccende domestiche per le quali è un ottimo alleato.

Tra i rimedi naturali più usati in casa, il limone ha ottime proprietà disinfettanti e grazie al suo profumo garantisce non solo la pulizia di tante superfici della casa, ma anche un aroma gradevolissimo in grado di contrastare la formazione di cattivi odori.

Sapevate ad esempio che utilizzarlo nel forno è un trucchetto utilissimo? Proprio perché destinato alla cottura o al riscaldamento di tante pietanze, questo elettrodomestico tende spesso ad accumulare briciole, macchie di unto ed incrostazioni al suo interno con la conseguente emanazione di odori per nulla piacevoli. Ecco, quindi, che ci viene in aiuto il preziosissimo limone: vediamo in che modo!

Come usare il limone per combattere i cattivi odori in cucina: rimpiangerai di non averlo fatto prima

Per applicare questo trucco geniale, ti basta un solo limone: taglialo in due parti uguali e ponilo in una teglia con la parte tagliata diretta verso l’alto. Accendi il forno impostando una temperatura di 100°. Dopo circa 10 minuti, spegnilo e apri lo sportello. Inizierai ad avvertire subito un bel profumo di limone per tutta la cucina che si espanderà anche nel resto della casa. Una volta che si sarà raffreddato l’elettrodomestico, potrai annusare al suo interno e vedrai che sentirai un fantastico odore di fresco e pulito.

Ovviamente, l’agrume in questione può essere parte attiva anche nella pulizia del forno vera e propria: anzi, si tratta di un rimedio davvero infallibile contro le incrostazioni più difficili da eliminare. Come fare? Semplice: spremi in una teglia 4 bicchieri d’acqua e 4 limoni. Accendi il forno a 180° ed metti la teglia al suo interno. Dopo una ventina di minuti, tira fuori la teglia e noterai che le pareti risulteranno perfettamente sgrassate e le incrostazioni si saranno sciolte.

Dopodiché, quando il forno si sarà raffreddato, Lasciamo raffreddare il forno, utilizziamo un panno umido e morbido da passare sulle pareti per rimuovere i residui di sporco. Un altro rimedio casalingo a costo zero che ci darà grosse soddisfazioni ed un igiene impeccabile.

Senza contare che avremo fatto anche un favore all’ambiente, evitando l’utilizzo di prodotti chimici nemici dell’ecologia.