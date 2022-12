Ti servirà una manciata di questo e il tuo bucato non sarà più scolorito dopo il lavaggio: trucchetto geniale

Anche tu noti un bucato parecchio scolorito dopo il lavaggio? Per rimediare a questo inconveniente usa questo: trucchetto geniale.

Per quanto possa essere indispensabile la lavatrice in casa, non si può affatto negare quanto, tante volte, questo elettrodomestico faccia davvero danni. Non solo, infatti, può capitare che il bucato possa non odorare una volta terminato il lavaggio, ma può succedere che questo esca completamente scolorito. Com’è possibile? E, soprattutto, com’è possibile rimediare a tutto questo?

Se anche tu sei solita tirare fuori dalla lavatrice un bucato piuttosto scolorito dopo il lavaggio, sappi che l’errore sta proprio nel tuo metodo di lavoro. Tante volte, infatti, può capitare che i capi d’abbigliamento possano risultare poco vigorosi di colore per via di detersivi poco consoni, di un lavaggio sbagliato, fatto con dell’acqua troppo calda o, addirittura, per dei lavaggi continui e costanti. Insomma, si capisce chiaramente che dietro a questo ‘brutto effetto’ c’è sempre un valido motivo.

Che cosa occorre fare, però, quando si va incontro a questo inconveniente? Siamo certi che anche tu che sei solita mettere da parte il capo d’abbigliamento interessato, non prendendolo più in considerazione per i tuoi outfit. Se, invece, ti dicessimo che da adesso in poi non farai più quest’operazione? Per dare una nuova vita al tuo bucato scolorito, infatti, c’è bisogno di una manciata di un prodotto specifico. Scopriamolo insieme.

Mai più bucato scolorito dopo il lavaggio: prova questo trucchetto ed ammira il risultato

Se proprio recentemente ti abbiamo raccontato la soluzione a lenzuola ingiallite, adesso non possiamo fare a meno di spiegarvi come sia possibile donare un nuovo colore al bucato scolorito dopo il lavaggio. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di un imprevisto piuttosto comune tra gli amanti del pulito, che molte volte non dipende affatto dall’elettrodomestico ma solo dalle cattive abitudini che si mettono in pratica.

La domanda che, però, tutti si fanno è: com’è possibile rimediare ad un bucato scolorito? In tantissimi, come dicevamo poco, sono soliti metterlo da parte o, addirittura, donarlo in beneficenza, ma se adesso vi dicessimo che esiste un trucchetto geniale per rimediare? Tutto quello che vi serve per dire addio a questo brutto incubo, sono solo delle foglie di alloro ed un po’ di bicarbonato. Ecco i passaggi da seguire:

In una pentola, mettete circa una decina di foglie d’alloro, un bel po’ d’acqua e quattro cucchiai di bicarbonato;

Posizionate la pentola sul fuoco e portate l’acqua ad ebollizione;

Una volta raggiunto tale processo, fate cuocere il tutto per circa una mezz’ora;

Passato il tempo, fate raffreddare e travasate il tutto in un bacinella;

Immergeteci i vostri capi scoloriti ed attendete circa un giorno intero;

Trascorse le 24 ore, procedete con un classico lavaggio in lavatrice o, addirittura, a mano.

Et voilà, i vostri capi non saranno più scoloriti!

Correte a recuperare le foglie di alloro: saranno per voi una vero e proprio salvavita!