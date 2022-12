Non riesci a pagare la rata del finanziamento questo mese? Ecco cosa può succedere

Cosa può succedere se per questo mese non riesci a pagare la rata del finanziamento? Prendiamo in considerazione varie situazioni.

Coi tempi che corrono, è davvero difficile far fronte a spese eccessive o a pagamenti in un’unica soluzione. È proprio per questo motivo che tantissime persone, per acquistare dei beni essenziali o per tanti altri motivi, scelgono di ricorrere alla ‘strategia’ del finanziamento. Immaginiamo che un po’ tutti sanno come funziona, vero? Nonostante questa sia una pratica parecchio diffusa, però, siamo certi che in pochi sanno cosa accade se, per un mese, dimentico di pagare una rata del finanziamento. Curiosi di saperlo anche voi?

Con la vita frenetica che un po’ tutti svolgiamo quotidianamente, può assolutamente capitare di incappare in spiacevolissimi imprevisti. Non solo, ad esempio, ci si può dimenticare la pentola sul fuoco, provocandone la sua bruciatura, ma si può addirittura scordare di pagare una rata del finanziamento. È capitato anche voi? Qualora la risposta dovesse essere negativa ma siete ugualmente desiderosi di sapere cosa potrebbe accadere in una situazione del genere, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Se anche voi pensate a delle decisioni drastiche qualora non riusciste a pagare in tempo una rata del finanziamento, vi sbagliate di grosso. Certo, queste non sono affatto escluse, sia chiaro, ma sembrerebbe che una situazione del genere possa verificarsi solo se il pagamento viene completamente dimenticato per mesi e mesi. Bando alle ciance, capiamone di più.

Cosa accade se dimentico di pagare una rata del finanziamento?

A meno che non abbiate nel vostro contratto la clausola ‘salto rata’, che vi consente di non pagare da 1 a 3 rate senza troppi pensieri, se non riuscite a pagare una rata del finanziamento sappiate che andrete incontro a delle conseguenze. Tra queste, c’è ovviamente il pignoramento! Prima di arrivare a questo, però, ci sono tutte delle tappe da evitare. Quali? Scopriamole insieme:

La prima cosa che viene fatta in mancanza di pagamento, è l’invio di un avviso bonario tramite email e telefonata. Qualora non si dovesse procedere al saldo nemmeno in questo modo, si procede con una raccomandata, nella quale si chiarisce il termine di pagamento ed, ovviamente, la somma. Ricordate, infatti, che ad ogni rata pagata in ritardo si aggiungono gli interessi maturati;

Qualora, poi, il pagamento non dovesse arrivare nemmeno in seguito a questo primo step, si va incontro ad una procedura più articolata. Sicuramente, colui che ha ricevuto l’aiuto economico e non ha pagato in tempo e, soprattutto, dopo il primo avviso verrà segnalato come cattivo pagatore ed, in seguito, dovrà fare fronte ad un decreto ingiuntivo, a cui potrà opporsi entro 40 giorni. Trascorso questo tempo necessario, si procede con l’atto di precetto e poi con il pignoramento entro 10 giorni.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, evitare di pagare il finanziamento non è affatto una cosa da niente. Certo, qualche dimenticanza o negligenza ci può stare e non si va incontro a nessuna grossa conseguenza. Quando, però, la situazione è continua o, addirittura, persiste nel tempo, allora si va incontro a qualcosa di molto più pesante.

Lo sapevate?