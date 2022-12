Sarà un’amara sorpresa per queste persone: la tredicesima quest’anno non arriverà, ecco perché e tutto quello che c’è da sapere.

È arrivato dicembre e questo, per molti lavoratori e pensionati, è sinonimo di tredicesima. Si tratta di una mensilità aggiuntiva che viene appunto erogata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e che rappresenta una somma decisamente importante per chi può beneficiarne. A qualcuno, però, purtroppo non spetta e non riceveranno la tredicesima quest’anno.

Una brutta notizia, soprattutto in un periodo delicato come quello che tantissime famiglie italiane stanno vivendo, tra carovita e aumento sconsiderato di prezzi e bollette. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla tredicesima e chi non potrà riceverla questo dicembre.

Tredicesima, ecco a chi non arriverà quest’anno: brutta notizia per loro

Una mensilità aggiuntiva che fa comodo, soprattutto in un momento delicato come questo, con l’aumento dei prezzi che ha coinvolto ogni settore produttivo: anche fare la spesa, per alcune famiglie, è diventata un’impresa. Purtroppo, però, non tutti potranno beneficiare della tredicesima perché a qualcuno non spetta. di particolari categorie di pensionati, che non riceveranno la somma aggiuntiva.

Si tratta di coloro che hanno usufruito dell’APE Sociale, ovvero dell’anticipo pensionistico attraverso il quale hanno potuto accedere alla pensione appunto in anticipo, all’età di 63 anni. Al compimento dei 67 anni, però, tutto sarà regolare e anche questi pensionati potranno percepire la tredicesima. Riceveranno la tredicesima chi percepisce pensione di invalidità e assegno sociale ma non i percettori di Pensione di cittadinanza, le misura di sostengo per anziani in difficoltà, molto simile al reddito di Cittadinanza come modalità di erogazione: neanche coloro che percepiscono il reddito di Cittadinanza, infatti, riceveranno la tredicesima. Ma non è finita qui.

La tredicesima non spetta a lavoratori parasubordinati, quelli a progetto, partite Iva e i lavoratori autonomi, ma non solo: non sarà erogata neanche a coloro che percepiscono un assegno di accompagnamento e invece spetta a chi percepisce una pensione di reversibilità. Nella lista di coloro che non hanno la fortuna di ricevere la tredicesima ci sono, purtroppo, anche coloro che percepiscono la Naspi, ovvero coloro che hanno perso il lavoro e ricevono l’indennità di disoccupazione: questa è suddivisa in dodici mesi e non tredici. Esclusi dai beneficiari della misura anche i tirocinanti e gli stagisti e i collaboratori occasionali.

Una brutta notizia per tutti coloro che non possono usufruire di questa somme che, soprattutto in concomitanza con le festività natalizia, potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a tantissime persone. Non ci resta che attendere il nuovo anno per saperne di più e scoprire cosa cambierà col nuovo governo, il primo di Giorgia Meloni, e le misure approvate dalla nuova manovra.