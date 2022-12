Scarpe sempre in giro per la casa? Non più con questa soluzione geniale che ti farà avere la casa sempre in ordine.

Sembra un’impresa impossibile, ma avere la casa in ordine non è così complicato. Basta tenere bene a mente alcuni piccoli accorgimenti, che molto spesso dimentichiamo. Tra gli oggetti/accessori perennemente in disordine ci sono le scarpe, ammettiamolo! In moltissimi hanno l’abitudine di togliere le scarpe una volta rientrati in casa e lasciarle lì, ai piedi del divano, ai piedi del letto o nell’angolo della stanza. Grave errore!

Non lasciare le calzature sparse per casa è una delle prime regole per non creare caos nella nostra abitazione, soprattutto quando le scarpe si accumulano e non vengono mai messe a posto. Ma come fare ad avere sempre una casa in ordine anche se lo spazio è poco? Dove riporre le scarpe? Ecco alcune soluzioni geniali che ti faranno sentire molto meglio! Mai più scarpe in giro per la casa… un vero sogno!

Come sistemare le scarpe in casa: mai più disordine con questo metodo

Sei appassionata di scarpe, continui a comprarne di nuove ma non sai dove metterle? C’è una soluzione! Innanzitutto, è bene adottare la cara e vecchia tecnica del decluttering: metti via tutto ciò che non indossi più e fai spazio alle new entry. Che potrai sistemare nel modo migliore possibile se segui questi piccoli consigli. Ovviamente, la soluzione numero uno è quella rappresentata delle scarpiere, mobili super utili in cui puoi riporre le tue calzature: ma cosa fare se non entrano tutte in un’unica scarpiera e non hai spazio per un’altra? Usa gli spazi nascosti!

Riponi le tue scarpe in contenitori appositi che potrai infilare sotto al letto ( o nel letto contenitore): è uno dei posti strategici dove riporre gli oggetti, che resteranno invisibili ma a portata di mano. Puoi creare, coi contenitori, anche una vera e proprio scarpiera nell’armadio, dedicando uno spazio proprio alle scarpe, che saranno sempre in ordine. Ma non è finita qui…

Per salvare spazio e avere tutto in ordine, puoi riporre le scarpe anche in ceste o pouf contenitori, che non dovrai assolutamente nascondere o chiudere negli armadi. Saranno dei pezzi del tuo arredamento, ma all’interno conterranno le tue scarpe! Nessuno lo saprà mai e la tua casa sarà sempre in ordine. La cosa fondamentale, però, è ricordarsi di sistemare le scarpe ogni volta che entri in casa: è la stessa regola che vale per i vestiti! Mai gettare gli abiti sulla sedia, sulla scrivania, in attesa di metterli a posto… Si accumuleranno, diventeranno una montagna e, a quel punto, sarà più complicato anche fare le pulizie.

Segui questi piccoli consigli e vedrai che la tua casa risulterà più ordinata e, di conseguenza, più pulita. Un ambiente accogliente e rilassante.