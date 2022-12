Stanchi di vedere cadere i capelli? È questa la soluzione naturale che fa per te: risultato garantito

Sei stanco di vedere cadere i tuoi capelli? È questa la soluzione puramente naturale che fa al caso tuo: provaci, il risultato è garantito.

Terminate le vacanze estive, arriva il periodo che tutti gli amanti di una chioma fluente più temono: la caduta dei capelli. Le voci di popolo identificano questo momento con l’arrivo dell’autunno e, soprattutto, con la prima comparsa delle castagne. I migliori parrucchieri, invece, spiegano che i capelli iniziano a cadere appena terminata l’estate perché sofferenti dalle alte temperature e dalla salsedine.

Se anche tu sei stanco di vedere cadere i tuoi capelli e vuoi garantirti una chioma fluente tutto l’anno, ti consigliamo vivamente di mettere in pratica ciò che stiamo per dirti. Abbiamo appena scoperto, infatti, una soluzione veramente naturale che permette di rimediare immediatamente alla caduta dei capelli.

Tante volte ci è capitato di parlarvi di quei rimedi puramente naturale utili a contrastare gli inconvenienti più fastidiosi delle faccende domestiche. Adesso, invece, vogliamo spiegarvi come sia possibile ridurre la caduta dei capelli con un prodotto che tutti abbiamo in casa, ma che in pochissimi immaginano questa sua ‘alternativa’ funzione. Siete curiosi di sapere anche voi di che cosa parliamo?

Non vuoi vedere più i tuoi capelli cadere? Prova questa soluzione naturale: fa proprio al caso tuo

Se vi dicessimo che per contrastare la caduta dei capelli occorre un ingrediente che tutti abbiamo in casa? In tantissimi lo usano in cucina, soprattutto per insaporire i propri pasti, ma in pochi avrebbero ma immaginato una funzione simile. Ovviamente, per creare un’ottima soluzione contro la caduta dei capelli servono anche degli oli essenziali, ma la ‘materia prima’ è proprio l’ingrediente di cui vi andremo a parlare tra qualche istante.

Se vi dicessimo che l’ingrediente ‘segreto’ per prevenire la caduta dei capelli è proprio la cipolla, ci credereste? È proprio questa la soluzione naturale che abbiamo appena scoperto e che siamo certi lascerà di stucco anche voi. State tranquilli: l’odore di cipolla non si sentirà affatto! Scopriamo insieme, però, cosa occorre e, soprattutto, cosa è indispensabile fare.

Per preparare questo impacco ci occorrono: 2 cipolle più o meno grandi, 100 grammi di olio di cocco, 1 cucchiaio di olio di cocco biologico ed un cucchiaio di olio essenziale alla lavanda. Recuperati tutti questi ingredienti, non ci resta che preparare il succo di cipolla. Ecco cosa bisogna fare:

Fate sciogliere a bagnomaria 1 cucchiaio di olio di cocco biologico;

Tagliate le cipolle a pezzetti piccolissimi, metteteli in un mixed ed aggiungeteci l’olio di cocco sciolto;

Versate la crema in padella ed aggiungeteci i 100 grammi di olio di cocco e continuate a mescolare fino a quando la cipolla non inizia a cambiare colore. Diventata leggermente più scura, spegnete il fuoco;

Posizionate sopra un boccale di vetro un canovaccio pulito e metteteci all’interno il miscuglio appena creato e premete fino a quando non ne verrà fuori l’olio che la cipolla è riuscita ad assorbire in fase di cottura;

Fate raffreddare il composto ed aggiungeteci qualche goccia di olio essenziale alla lavanda;

Versate il composto in un barattolino ed utilizzatelo circa due volte alla settimana. Come? La risposta è semplicissima! Usatene qualche goccia e massaggiate il cuoio capelluto. In questo modo, non solo i capelli non cadranno più, ma cresceranno ancora più forti.

Geniale, non trovate?