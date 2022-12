Apprensione per Chiara Ferragni che si mostra così in una foto: cosa è successo?

Non è passato inosservato un dettaglio ben preciso nelle ultime foto di Chiara Ferragni: tutti si chiedono cosa è successo all’influencer.

La vita di Chiara Ferragni e di tutta la sua famiglia è ininterrottamente sotto l’obiettivo della macchina fotografica, sia quando si tratta di servizi fotografici e red carpet, sia quando si tratta di selfie e post su Instagram. Amata e criticata proprio per la costante condivisione di contenuti via social che attengono in egual misura alla sfera privata ed quella professionale, l’influencer cremonese da oltre 28 milioni di follower ha fatto preoccupare tutti ultimamente.

Questo è un periodo indubbiamente molto intenso per lei in quanto ad impegni lavorativi: ha appena presentato una nuova linea di trucco a Palermo, dopodiché è volata a Parigi per appena 24 ore. E’ stato proprio nella capitale francese che l’imprenditrice digitale si è lasciata immortalare in alcuni scatti nei quali spiccava un particolare che ha attirato l’attenzione di tutti.

Si tratta di un grosso cerotto che compare sul braccio sinistro della moglie di Fedez e che ha scatenato la curiosità ma anche l’apprensione dei fan, che si sono precipitati a lasciare commenti sotto il post in cui si chiedono cosa sia accaduto alla loro beniamina.

Chiara Ferragni, quel cerotto fa preoccupare tutti: cosa è successo all’imprenditrice

Gli scatti che hanno allarmato moltissimi seguaci della Ferragni sono in verità molto simili alle foto a cui ci la famosa influencer ha abituato il suo nutrito pubblico. Come sempre, anche qui appare in forma smagliante, con un look super glamour ed un perfetto make-up. Eppure, è stato impossibile non fare caso al vistoso cerotto sul braccio, tra l’altro messo in mostra dalla stessa Chiara che indossa una tuta nera incrociata sul decolleté che lascia schiena e braccia scoperte.

Nei commenti si possono leggere le ipotesi dei fan: c’è chi ha ipotizzato si tratti della medicazione per un nuovo tatuaggio, chi ha pensato ad una cura ormonale e chi alla quarta dose di vaccino anti Covid. Alcuni hanno poi mostrato preoccupazione per il notevole dimagrimento di Chiara in quest’ultimo periodo, che però potrebbe essere dovuto semplicemente ai numerosi spostamenti fatti di recente per lavoro.

Al momento la celeberrima influencer non ha comunque chiarito il motivo di quel cerotto e il mistero resta fitto, ma non è detto che a breve non svelerà qualche dettaglio in più sulla questione che tanto intriga la sua platea social.

Ovviamente, per fortuna, sembra non ci sia nulla di cui preoccuparsi e, sebbene dimagrita, non si può negare che Chiara Ferragni continui ad apparire sempre in splendida forma e più raggiante che mai. A proposito, avete visto le fantastiche decorazioni natalizie della sua casa?