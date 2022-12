Come fa Lewandowski ad avere un fisico del genere: la sua è la dieta ‘al contrario’; il regime alimentare del campione di calcio.

Stiamo ammirando il suo straordinario talento ai mondiali di calcio in Quatar. Mondiali dove la sua Polonia ha iniziato alla grande, qualificandosi agli ottavi di finale, e dove lui stesso ha realizzato un sogno. Si, perché nonostante abbia segnato una quantità di gol indescrivibile nel corso della sua carriera, Robert Lewandoski non aveva mai fatto gol in nazionale prima di qualche giorno fa.

La prima rete con la maglia della Polonia è arrivata nella sfida contro l’Arabia Saudita, quando l’attaccante del Barcellona ha siglato il 2 a 0 della sua nazionale. Un’emozione unica per il bomber, che ha raggiunto anche quest’altro obiettivo e non ha trattenuto la commozione, lasciandosi andare alle lacrime. Un calciatore unico, tra gli attaccanti più forti al mondo, ma come fa ad essere così in forma? Duro allenamento, certo, ma non solo. Il centravanti segue una dieta molto particolare, che condivide con la moglie Anne Stachurska, karateka e nutrizionista. Il regime alimentare della coppia si basa su una ‘dieta inversa’, come è stata definita proprio da Lady Lewandowski sul suo canale youtube. Ecco di cosa si tratta.

Robert Lewandowski, i segreti del suo fisico statuario: la ‘particolare’ dieta del bomber polacco

Dietro la straordinaria forma fisica di Robert Lewandowski c’è anche una dieta precisa, che il bomber polacco segue insieme alla sua dolce metà. Una dieta in cui non sono assolutamente previsti cibi fritti e e il cosiddetto ‘junk food’, ma non solo: banditi anche gli alimenti che contengono latte vaccino o lattosio e farina di frumento. Il dettaglio che colpisce maggiormente della dieta di casa Lewandowski, però, è proprio il fatto che si mangi ‘al contrario’. Un ordine inverso rispetto a quello in cui siamo abituati a mangiare comunemente. Un esempio?

A pranzo, ad esempio, si inizia dal dolce, che ovviamente sarà qualcosa di poco calorico, solitamente composto da cacao puro fondente; si prosegue poi con carne o pesce, per finire con zuppa o insalata. Anche quando c’è la pasta, non si inizia dal primo piatto, ma il primo step è sempre il cioccolato fondente. La dieta del calciatore, ovviamente, varia anche in base agli impegni della squadra e solo dopo le partite Robert può concedersi qualche piccolo sfizio, come una pizza. Ma niente fritto e, soprattutto, poco condimento nei cibi: è questa una delle regole base della dieta di casa Lewandowski. Una dieta che, quindi, inizia sempre con il dolce. Ma cosa si mangia a colazione?

Come si lege su GQItalia, a spifferare il suo segreto è stato un suo compagno di nazionale, Cionek, che ha rivelato l’alimento decisamente ‘singolare’ che Lewandoski consuma durante il primo pranzo della giornata. Il bomber polacco inizia la giornata con tante proteine e con del tonno! Proprio così, sarebbe questo il segreto di Robert, anche nel giorno della partita. Il giorno prima, invece, per caricarsi e raccogliere energie, l’attaccante mangia crema di riso, mix di carboidrati e zuccheri.