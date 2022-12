Dovrà resistere fino a mercoledì questo segno per avere finalmente la fortuna dalla sua parte: si sbloccheranno diverse situazioni

Dopo un inizio settimana non proprio brillante, per questo segno si sbloccheranno molte situazioni e la strada sarà finalmente in discesa.

Tempo di cambiamenti tra le stelle ed i pianeti che scombussoleranno il percorso di alcuni segni. A partire dal 5 dicembre e fino all’11, Mercurio e Venere giocheranno qualche brutto scherzo a parecchi dei protagonisti dell’oroscopo che si troveranno a vivere giornate piuttosto complicate. Durante quella settimana, infatti, questi due pianeti lasceranno il segno del Sagittario e si sposteranno in Capricorno.

Un cambiamento di scena così poteva mai non avere conseguenze? Assolutamente no e gli astrologi hanno già dipinto un quadro alquanto interessante per i vari segni zodiacali. Innanzitutto, possiamo tranquillamente dirvi che nessuno si annoierà: per la maggior parte ci saranno giornate impegnative durante le quali non sarà semplice mantenere il controllo soprattutto nell’ambiente lavorativo.

Tra questi sicuramente l’Ariete, la Bilancia ed il Sagittario avranno un bel da fare: con l’entrata nel segno opposto del Capricorno, gli Arietini dovranno lottare contro parecchie tensioni sul lavoro e familiari; la Bilancia potrebbe andare incontro ad imprevisti economici; il Sagittario, con Giove e Marte in opposizione, si sentiranno molto stressati.

Se stringerà i denti fino a mercoledì, un segno potrà invece godersi il resto della settimana grazie a diverse situazioni che si sbloccheranno. La fortuna girerà finalmente a suo favore!

Da mercoledì si sbloccheranno varie situazioni: il lavoro migliorerà e Venere porterà tanto amore

Anche lo Scorpione avrà un inizio settimana davvero tosto: la Luna opposta non gli sarà d’aiuto e perciò gli è richiesta molta pazienza. Tutto cambierà però con l’arrivo della giornata di mercoledì che si preannuncia foriera di belle novità e di risoluzioni.

Grazie al ritorno di Mercurio in posizione favorevole, infatti, gli Scorpioncini potranno notare che i rapporti con gli altri saranno molto più scorrevoli, soprattutto se parliamo di colleghi di lavoro e capi. La vera svolta poi arriverà sabato, quando il pianeta Venere sarà benevolo e porterà i nativi di questo segno a vivere situazioni indimenticabili dal punto di vista amoroso e passionale.

Un’ottima notizia, considerate le difficoltà che lo Scorpione ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo: ricordiamo che solo un mese fa questo segno ha trascorso un weekend davvero complicato in cui il nervosismo ha dominato l’intera settimana. In generale, a differenza di altri due segni per i quali a dicembre tutto sarà molto positivo, per lo Scorpione la fase appena iniziata non è delle migliori.

Tanto vale quindi affrontare una settimana alla volta e scoprire cosa di bello può offrirgli ciascuna di esse. Come già scritto, la settimana dal 5 all’11 dicembre non sarà del tutto negativa e riserverà qualche sorpresa anche a loro.

Voi cosa sperate invece per il vostro segno nei prossimi giorni?