Un’ottima offerta per chi vuole uno smartphone che non sia troppo costoso ma nemmeno troppo ‘basic’

Per chi volesse cambiare smartphone e non avesse trovato ciò che cercava durante il Black Friday, occhio a questa offerta imperdibile.

Il Black Friday, letteralmente “venerdì nero”, è una giornata particolare nata negli Stati Uniti che cade dopo il Giorno del Ringraziamento che si celebra il quarto giovedì di novembre. E’ dedicato agli sconti sullo shopping fisico o virtuale. Incerte le origini del nome: secondo alcuni, l’espressione sarebbe nata a Philadelphia in riferimento al tremendo traffico che riempirebbe le strade quel giorno; secondo altri, deriverebbe dai conti dei negozianti che dal rosso passavano al nero.

Ovviamente, con l’irruzione di internet e il diffondersi dello shopping online, l’usanza ha contagiato anche altre parti del mondo tra cui l’Italia. Il Black Friday di quest’anno ha avuto luogo lo scorso 25 novembre, ma per chi non fosse rimasto soddisfatto dalle offerte e avesse intenzione di acquistare un nuovo smartphone, c’è ancora possibilità di una buona occasione.

Sebbene i modelli di telefoni cellulari si succedano con una rapidità impressionante, non è detto che un modello dell’anno precedente non sia un ottimo telefono con tutte le funzionalità più innovative. L’offerta in questione riguarda infatti un cellulare di fascia alta lanciato circa un anno fa attualmente venduto su eBay ad un prezzo davvero stracciato se si considera l’hardware di cui è dotato.

Vediamo di quale modello si tratta e il prezzo sbalorditivo a cui è possibile acquistarlo.

Puoi acquistare questo smartphone a meno del 50%: un’offerta da non perdere

Il modello in questione non è altro che un parente stretto dell’OPPO Reno6 5G, tra i telefoni più acquistati nell’ultimo Black Friday. Si tratta dell’OPPO Reno6 Pro 5G, in super offerta su eBay: quasi il 100% delle recensioni sul negozio che lo vende è super positivo ed, inoltre, la spedizione è gratuita. Innumerevoli le funzionalità che presenta, come il SoC Qualcomm Snapdragon 870 con connettività di quinta generazione, 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Assolutamente da menzionare il display AMOLED 20:9 da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz. Non manca un vetro super moderno ovvero il Gorilla Glass 5. La super tecnologica fotocamera posteriore è quadrupla, con sensore principale ultra-grandangolare da 16 MP Sony IMX766 da 50 MP e stabilizzazione ottica (OIS), teleobiettivo da 13 MP e macro da 2 MP.

Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, questa è da 32 MP integrata con foro nello schermo, una connettività con supporto eSIM, Wi-Fi 6, NFC, GPS e porta USB Type-C, Bluetooth 5.2. La batteria è da 4500 mAh con ricarica veloce SuperVOOC da 65 W.

Il prezzo di questa meraviglia? Dunque, considerati i tanti optional, il suo prezzo originario era di 799,99 euro, ma ora lo troviamo su eBay a soli 389,99 euro, meno della metà!

Se stavate pensando di cambiare il vostro smartphone, ora non dovete fare altro che correre a comprarlo su eBay. Non potrete che restarne soddisfatti!