Se siete delle persone freddolose con questo rimedio super efficace non soffrirete più: funziona davvero, davvero incredibile.

Brrr l’inverno è arrivato! Decisamente in ritardo quest’anno, ma le temperature sono calate a picco. Finalmente, direbbero gli amanti delle serate a base di cioccolata calda, serie tv e plaid. Peccato, però, che per qualcuno questa è davvero una stagione impegnativa da affrontare, poiché c’è chi detesta completamente il freddo.

I super freddolosi, quelli che hanno perennemente mani e piedi freddi e che impiegano davvero molto tempo per riscaldarsi. Soprattutto quando escono e devono fare i conti con le basse temperature. Ma niente paura! C’è una soluzione che fa proprio al caso vostro e che vi permetterà di non rinunciare alle vostre passeggiate invernali, anche in caso di neve. Piccoli accorgimenti che vi cambieranno la vita.

Rimedio pazzesco per le persone freddolose: un trucchetto furbissimo di cui non saprete fare a meno

Amanti del caldo, un po’ di pazienza! L’inverno è arrivato e per qualche mese dovete affrontare il grande freddo. Un vero ostacolo per chi non riesce proprio a sopportare le basse temperatura, ma a tutto c’è una soluzione. Anche a questo! C’è un trucchetto che vi permetterà di proteggervi al meglio dal freddo, evitando di indossare capi scomodi e spesso più ingombranti che efficaci. Di cosa parliamo?

Della tecnica dei tre strati, infallibile e super efficace. Un modo per evitare il fastidioso inconveniente che vi fa sudare col primo strato, continuando comunque a percepire freddo. Il segreto è partire con un indumento ideale per proteggervi dall’umidità e far traspirare, ma niente cotone. Sì a lana, poliestere o acrilico per la ‘base’ del vostro outfit. Il secondo step sarà invece rappresentato da un capo traspirante, che vi proteggerà a tutti gli effetti dal freddo: il calore arriverà alla vostra pelle ma nello stesso tempo la pelle respirerà. Lo strato intermedio, quello isolante, è uno dei più importanti dell’intero look perché sarà proprio quello a conferire la temperatura corporea. Ultimo step, perfetto per l’abbigliamento in montagna, è lo strato hardshell, che ti protegge dalle intemperie, come pioggia o neve. Lo strato esterno, insomma, dovrà essere quello impermeabile, che ti farà da scudo dagli agenti atmosferici, dalla pioggia, alla neve, al vento tagliente.

La regola dei tre strati è efficace e perfetta per chi pratica sci o ama stare in montagna, ma è adottabile anche da coloro che, semplicemente, sono super freddolosi anche se si trovano in città. Sarai protetto dal freddo senza sudare e senza il rischio di ammalarti. Segui questi piccoli consigli e siamo certi che non tremerai più durante le tue serate di inverno. Goditi le tue passeggiate per i mercatini natalizi senza preoccuparti del freddo: da oggi puoi!