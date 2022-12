Una borsa di cristalli dal prezzo sconvolgente: Belen Rodriguez incanta tutti col suo outfit

Tra gli ospiti dell’evento organizzato da Dodo Jewels, Belen Rodriguez ha sfoggiato una borsa super scintillante: il prezzo è sbalorditivo!

Donna in carriera, madre super attenta e premurosa, moglie romantica e presente, icona di stile e moda: tutto questo è Belen Rodriguez, stella della televisione italiana proveniente dall’Argentina, ormai da quasi un ventennio sulla cresta dell’onda. Al di là del suo carisma e del suo talento che l’hanno portata a diventare una delle donne più amate del piccolo schermo, la conduttrice de Le Iene è da sempre un volto social seguitissimo.

Merito del suo stile impeccabile e sempre in grado di fare tendenza, che Belen non esita a mostrare ai follower attraverso centinaia di selfie e scatti dei suoi shooting fotografici. Volto di diversi marchi di moda e gioielli, la splendida 38enne è stata di recente ospite di diversi eventi importanti, come l’inaugurazione di una clinica napoletana della bellezza e la celebrazione a La Rinascente di Milano del 60esimo compleanno di Diabolik. Inutile dire che in entrambi i casi ha scelto degli outfit veramente da capogiro, che hanno messo in risalto tutto il suo straordinario fascino.

Non poteva mancare poi all’evento di Dodo Jewels, di cui è testimonial e che l’ha vista sfoggiare un look davvero super glamour di colore nero con dettagli argentati. Un’eleganza ricca di sensualità, semplice ma non banale, che ancora una volta l’ha confermata regina di stile. Oltre all’abito, dotato di particolari davvero interessanti, impossibile non notare la borsa tempestata di cristalli. Pronti a scoprire il suo incredibile costo?

Belen Rodriguez illumina la scena con la sua borsa di cristalli: non indovinereste mai il prezzo

Per l’importante occasione, Belen ha giocato essenzialmente su due colori, il nero e l’argento essendo un’appassionata dell’effetto sparkling di paillettes e cristalli. Come si è visto in alcune sue Ig stories, il vestito indossato quella sera era a maniche lunghe ed aveva una gonna asimmetrica con frange luccicanti. La showgirl non ha fatto mancare il tocco di classe dei collant neri velati e un paio di tacchi a spillo con cinturino alla caviglia.

L’occhio di tutti, però, è caduto inevitabilmente sulla sua borsa super chic: si tratta di un modello di pochette dalla forma molto particolare firmato da Benedetta Bruzziches, marchio specializzato in accessori sparkling. Il nome è Venus Petite: tempestata di cristalli cuciti a mano, è morbida e ondulata. Il prezzo di una simile meraviglia sul sito è di 810 euro. Ad incorniciare il tutto, naturalmente, i gioielli Dodo Jewels.

La Rodriguez ha immortalato questo gioiellino con un bel post su Instagram che ha subito attirato centinaia di like e commenti. Un dettaglio in grado di impreziosire qualunque outfit, anche il più semplice e che sfoggiato dalla meravigliosa Belen non poteva che dare un risultato strepitoso, siete d’accordo?