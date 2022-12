Devi lavare i capelli ma non hai tempo? È questo il rimedio naturale che ti svolterà la vita

Se devi assolutamente lavare i capelli ma non hai tempo, prova questo rimedio naturale che abbiamo appena scoperto: ti svolterà la vita.

Quante volte vi è capitato di dannarvi perché avete un impegno improrogabile ma i vostri capelli sono assolutamente da lavare? Per quanto alcune persone non ci tengano affatto, si può dire che avere una chioma fluente, profumata e pulita è sicuramente un vantaggio assurdo, che permette di fare bella figura sin da subito.

Le capigliature da fare quando si hanno i capelli sporchi, diciamoci la verità, sono davvero diverse. Si può optare, ad esempio, per uno chignon, una coda alta o – come mostrato anche recentemente da Clio Make Up – una coda bassa, che tra l’altro è molto di moda in questo ultimo periodo. Se, però, nessuna di queste acconciature vi piace, non vi resta che armarvi di tanta pazienza e lavarvi i capelli.

Se vi dicessimo che non sarà più necessario lavare i capelli quando non avete tempo? Si, esistono quegli shampoo a secco che sono, tra l’altro, facilmente rintracciabili in commercio, è vero. Con questo nostro articolo di oggi, però, vogliamo spiegarvi il rimedio puramente naturale che vi renderà puliti i capelli in un vero e proprio batter baleno. Siete curiosi di saperne di più?

Non lavare più i capelli se non hai tempo: questo rimedio naturale ti cambierà tutto

Proprio recentemente, ci è capitato di dirvi come sia possibile rendere delle lenzuola perfette senza l’utilizzo del ferro da stiro e, soprattutto, se si ha poco tempo a disposizione, ricordate? Stavolta vogliamo raccontarvi come si possono rendere i capelli puliti senza lavarli. Credete che si tratti di un’utopia? Vi sbagliate di grosso! Con questo rimedio naturale che vi stiamo per dare, infatti, vi assicuriamo che la vostra chioma ritornerà ad essere pulita e lucida in pochissimo tempo.

Se anche voi avete un impegno a breve e non avete tempo di lavare i capelli, vi consigliamo vivamente di mettere in pratica ciò che stiamo per dirvi. Tutto quello che vi occorre per ottenere questo risultato è un po’ di succo di limone. Chi lo dice che questo serviva solo per la preparazione di un gustoso secondo piatto di carne? Scopriamo insieme, però, com’è possibile rendere i capelli puliti con questo agrume.

Premi il limone e metti il succo in un contenitore spray;

Spruzza il succo sui capelli prima di uscire e poi passa alla spazzolatura.

Il gioco è fatto! Fate molta attenzione, però: non abbandonato con il succo perché vi assicuriamo che ne basta davvero pochissimo. In più, se avete dei capelli tinti o particolarmente secchi è consigliabile non usare questo rimedio per lavare i capelli. In questo caso, infatti, sarebbe opportuno utilizzare un cucchiaio di bicarbonato, massaggiare la radice ed eliminare l’eccesso con un pettine.

Cosa ne pensate?