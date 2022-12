Del semplice borotalco può aiutarti a rendere perfetto il tuo make-up, sai come?

È noto in tutto il mondo, ma pochi conoscono i suoi innumerevoli usi alternativi: sapevate che il borotalco può servire anche per il make-up?

Nato a Firenze nel 1878 dall’idea di Henry Roberts, il borotalco è da secoli un prodotto destinato all’igiene personale molto noto ed apprezzato che si ottiene dall’unione della polvere di talco e dell’acido borico. Quest’ultimo oggi non è più contenuto nella formula perché ritenuto potenzialmente nocivo alla salute. La sua capacità di assorbire l’umidità lo rende un vero toccasana per le pelli sensibili dei neonati e anche per quella di molte donne.

Il suo profumo poi è da sempre tra i più gradevoli e riconoscibili tanto che richiama subito alla mente la tenera immagine di un bebè. Oltre al cambio dei pannolini, il talco si rivela utilissimo in molte altre situazioni casalinghe come ad esempio nella ceretta fai-da-te.

Per quest’operazione vi abbiamo parlato recentemente di un rimedio casalingo davvero ottimo che vi garantirà una pelle liscia e vellutata a costo zero, ma se volete proprio regalarvi una coccola in più, prima di procedere potete usare appunto del talco. Cospargendone un po’ sulla parte interessata prima di iniziare la depilazione, otterremo una maggiore aderenza e quindi un risultato più soddisfacente. Senza contare che eviteremo possibili irritazioni.

E vogliamo parlare della sua fantastica funzione di deodorante? Sia da solo, che mescolato col bicarbonato, il talco è un validissimo aiuto per rinfrescare e profumare la pelle, anche perché privo di parabeni.

Ciò che forse quasi nessuno immagina, è che la preziosa polvere in questione può servire anche a realizzare un make-up impeccabile: non ci crederai!

Borotalco, usalo così quando ti trucchi e vedrai che capolavoro: risultati mai visti prima

Molti di voi avranno sicuramente sentito parlare del borotalco come soluzione per effettuare lo shampoo a secco ed avere capelli subito più puliti e voluminosi, ma pochi sanno dei suoi usi come cosmetico per il viso.

Grazie alla sua capacità assorbente, il borotalco può essere un alleato geniale per chi ha problemi di pelle grassa e brufoli. Tra l’altro, può egregiamente sostituire il primer: quante volte ti sarà capitato che il tuo rossetto preferito abbia una durata davvero breve una volta che lo hai steso sulle labbra? Un problema che può essere risolto con l’aiuto del primer, ma cosa fare se ti accorgi che questo è terminato?

Semplice, con del borotalco otterrai gli stessi risultati. Applicalo sulle labbra prima di stendervi il rossetto e vedrai che questo durerà molto di più. Inoltre, assorbendone l’umidità, il talco renderà il colorito delle labbra uniforme e il rossetto non sarà soggetto alle tanto odiate e brutte sbavature.

Nonostante negli ultimi anni l’Airc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) abbia lanciato l’allarme sulla presunta pericolosità del suo uso quotidiano sulle parti intime, per tutte le altre zone del corpo, il caro vecchio borotalco resta un amico davvero prezioso.