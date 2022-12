Capodanno al ristorante di Antonino Cannavacciuolo: il prezzo a persona lascia tutti senza parole

Quanto costa mangiare a Capodanno nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo: il prezzo a persona lascia tutti senza parole.

Dicembre è arrivato e ha diffuso in giro da subito l’aria di Natale. Questa festosa atmosfera avvolge ogni angolo delle città, dai vicoli ai negozi fino ad arrivare nelle case. Le prime luci sono state accese e i colori circondano gli spazi creando la magia che in molti stavano aspettando da tempo. In questo mese sono tante le cose da fare e tante anche da vedere. In ogni paese è possibile vedere i mercatini di Natale e le case di Babbo Natale.

Tutti hanno quel particolare che li rendono diversi e mai uguali agli altri. Possiamo trovare mercatini che allestiscono le specialità del posto con i presepi e gli alberi in vendita, ci sono quelli dove si organizzano giochi sia per adulti che per i bambini; alcuni riproducono anche la magia che ci ha colpito nella saga di Harry Potter. A Napoli per esempio, è possibile partecipare a partite di Quidditch. Naturalmente un posto importante è occupato dalla tavola.

In questi giorni di festa le specialità da mangiare sono tantissime e soprattutto buonissime. Molti si stanno già organizzando per andare a festeggiare altrove e non a casa. C’è chi preferisce prenotare al ristorante e chi invece gradisce stare nella propria dimora magari con la famiglia e con gli amici. E’ possibile mangiare in molti posti ma occorre ovviamente prenotare. Prima di accedere alla prenotazione è possibile sapere il menù che quel locale riserva quel giorno e anche il prezzo. Per esempio, sapete quanto costa mangiare a Capodanno nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo? Ecco il prezzo per cenare a Villa Crespi il 31 dicembre.

Capodanno al ristorante di Antonino Cannavacciuolo, a Villa Crespi: il prezzo a persona vi lascerà senza parole

Come tutti i ristoranti anche Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef più amati e brillanti, ha organizzato per le festività di Natale il pranzo e la cena. E’ possibile prenotare attraverso il sito del suo ristorante, Villa Crespi. Ed è proprio andando a sbirciare che possiamo conoscere in anticipo cosa prevede il menù per Capodanno e qual è il prezzo a persona.

Come riporta il sito, questo è ricchissimo, prevede tra le prime portate lo Stuzzichino dello Chef seguito dagli scampi di Sicilia alla pizzaiola, acqua di polpo; in seguito ci sono i gamberi, uovo, caviale e cipollotto. Tra gli altri primi piatti c’è lo spaghetto allo zafferano con ricci di mare e quinoa croccante. Tra i secondi troviamo il testacoda di manzo, non può inoltre mancare il zampone in brodo di lenticchie e scampo in tempura.

C’è infine il dessert e la piccola pasticceria. Questa è ovviamente una panoramica del menù ma sul sito potrete trovare i dettagli di ogni piatto. Ma quanto costa mangiare a Capodanno nel ristorante di Cannavacciuolo? Il prezzo, riportato in basso, è di 450 euro a persona. Voi cosa farete il 31 dicembre?