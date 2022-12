Jennifer Lopez, la pedicure natalizia è di lusso: avete visto cosa ha messo sulle unghie? Resterete senza parole.

Dicembre è iniziato e questo significa soltanto una cosa: il Natale è alle porte! Il periodo più bello dell’anno è già iniziato e in tantissimi hanno già provveduto a decorare casa con luci e addobbi tipici di questa festività. Ma attenzione: anche le unghie possono essere abbinate a queste feste!

Qualche tempo fa vi abbiamo dato qualche idea per la manicure da scegliere per questo Natale, ma il consiglio per la pedicure, invece, arriva da una delle star più amate al mondo. Parliamo proprio di Jennifer Lopez, che qualche giorno fa ha dato un nuovo aspetto alle unghie dei piedi, con una nail art perfetta per il periodo. Il colore è pazzesco, ma non solo: a colpire tutti è un dettaglio, particolarissimo, che JLO ha scelto per i suoi alluci. Una pedicure di lusso che ha fatto impazzire tutti, diamo un’occhiata.

La pedicure per le feste di Jennifer Lopez brilla: il ‘dettaglio’ non passa inosservato

Quando si tratta di JLo niente passa inosservato e così è stato anche per la pedicure. Per il suo primo Natale in veste di moglie di Ben Afflexk, la popstar ha scelto un colore perfetto per questo periodo, super abbinabile con i colori simbolo dell’autunno/ inverno. Di cosa parliamo?

Del marrone cioccolato, un colore semplice ma allo stesso tempo notevole, che la star ha scelto di applicare a tinta unita sulle unghie del piede. Come si vede dall’immagine condivisa su Instagram dall’esperto di nails art Tom Bachik, a dare un tocco di luce alla pedicure ci ha pensato un dettaglio che JLo ha scelto soltanto per i due alluci. Un tocco in più che rende la pedicure perfetta per questo periodo di feste: di cosa si tratta?

Di veri e propri cristalli Swarovski, che sono stati applicati soltanto sulle unghie degli alluci, nell’angolo interno. Un’idea assolutamente geniale, che dona un tocco di brillantezza ad uno smalto di base sobrio: in quante decideranno di copiare la proposta della mitica Jennifer applicando brillantini sulle unghie? La scelta è senza dubbio originale, anche se non sappiamo quanto possa rivelarsi comoda, soprattutto se indossiamo scarpe chiuse o collant stretti. Quel che è certo è che la mitica J Lo non è mai banale e non poteva esserlo neanche la sua pedicure!

Per festeggiare con il suo amato marito la Lopez ha pensato proprio a tutto, compresi i piedi! Per non perderti nessun dettaglio dei look e i trend lanciati dalla star, non puoi non seguirla su Instagram. Il suo canale conta quasi 230 milioni di followers ed è ricco di contenuti super interessanti: non te ne pentirai.