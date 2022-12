Brutta sorpresa per Francesca Cipriani al matrimonio: non si aspettava qualcosa del genere

Brutta sorpresa per Francesca Cipriani al matrimonio col suo Alessandro: non si aspettava qualcosa del genere; cosa è accaduto.

Finalmente sposi! Francesca Cipriani e il suo amato Alessandro Rossi si sono detti sì per sempre. Una storia d’amore intensa, che i telespettatori del GF Vip hanno seguito con passione durante la partecipazione della showgirl al reality, lo scorso anno. E proprio nel corso di una puntata del programma, nel giardino della casa, era arrivata l’emozionante proposta di matrimonio.

Matrimonio che si è tenuto il 3 dicembre 2022, nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina e, dopo la cerimonia, tutti a festeggiare in un incantevole castello alle porte della Capitale. Festeggiamenti ai quali hanno partecipato tantissimi ex volti del Grande Fratello, dalle sorelle Selassié ad Aldo Montano, da Sophie Codegoni a Giucas Casella. Una festa piena di amici ed allegria, ma non è mancato l’imprevisto. Un dettaglio che in tantissimi hanno notato e che sta facendo molto discutere. Brutta sorpresa per gli sposi?

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sposi, ma con una brutta sorpresa al matrimonio

Francesca Cipriani e l’arredatore Alessandro Rossi si sono sposati, coronando il loro sogno d’amore. Una coppia affiatatissima, come abbiamo potuto constatare durante l’esperienza dell’ex pupa nella casa del GF Vip: la Cipriani ha vissuto con grande sofferenza la mancanza di Alessandro durante le permanenza nel reality show. Mancanza che non sentirà mai più perché, da qualche giorno, i due innamorati sono marito e moglie. Un giorno magico, che gli sposi hanno condiviso con le persone più care, tra cui tanti ex concorrenti del GF Vip. Ma una clamorosa assenza non è passata inosservata…

In molti ricorderanno che, proprio durante la proposta di matrimonio in tv, Francesca chiese ad Alfonso Signorini di essere il suo testimone . Un richiesta che il conduttore accettò volentieri, ma di lui, alle nozze, nemmeno l’ombra. La sua assenza è stata notata immediatamente dagli occhi attenti del web: tutti hanno notato che il direttore di Chi è stato sostituito da Giucas Casella. Un brutto colpo per la coppia e, in particolare, per la Cipriani, che aveva scelto Alfonso per questo ruolo importante, ma cosa c’è dietro la sua assenza?

Al momento non ci sono notizie ufficiali, né dichiarazioni dai diretti interessati, ma secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, il conduttore non si sarebbe presentato alle nozze per motivi di lavoro, di cui Francesca era stata avvisata in anticipo. Nessun problema, insomma, tra Signorini e la sua ex vippona.

Non ci resta che attendere eventuali informazioni in più e aggiornamenti sulla vicenda. E voi, avete visto qualche immagine del super party di nozze della Cipriani? Andate a curiosare sui profili Instagram degli invitati: ne vedrete delle belle!