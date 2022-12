Carmen Di Pietro, battibecco col figlio davanti a tutti: “Cretino”, perché ha reagito così

La simpaticissima Carmen Di Pietro sbotta con suo figlio Alessandro e lascia tutti a bocca aperta: ecco cos’è successo.

Dopo il terzo posto aggiudicatasi alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, la bella e gioviale Carmen Di Pietro continua ad essere seguitissima sui social. Sebbene sia personaggio televisivo da molti anni, durante la sua avventura in Honduras la showgirl lucana si è fatta particolarmente apprezzare dal pubblico.

Grazie alla presenza nel gioco del figlio Alessandro, molti telespettatori hanno avuto modo di conoscerla meglio riguardo al suo ruolo di madre e capire che la simpatica Carmen tutto è tranne che superficiale. Lo dimostra l’educazione sana e piena di valori che ha saputo trasmettere ai figli avuti dall’ex compagno Giuseppe Iannoni, padre, appunto, di Alessandro e della piccola Carmelina.

Anzi, diciamo pure che il suo ruolo iperprotettivo nei confronti del primogenito, sbarcato in Honduras con lei come concorrente, ha tenuto banco in diverse puntate della sedicesima stagione del reality targato Mediaset. Da sottolineare poi che, se non avesse scelto di ritirarsi anzitempo dal gioco per poter dare alcuni esami all’università, Alessandro sarebbe stato sicuramente tra i papabili vincitori.

Come dicevamo, anche ora che l’esperienza sull’isola è terminata, la splendida 57enne continua a tenere compagnia ai fan tramite i social che aggiorna sulla sua quotidianità non mancando mai di strappare loro un sorriso. Proprio tra le sue ultime storie Instagram, possiamo vedere il battibecco svoltosi tra lei e l’amatissimo Alessandro: con la sua solita spontaneità, Carmen ha lasciato tutti di stucco.

Carmen Di Pietro, la reazione alla battuta del figlio è esilarante: si è sentito chiaramente

Sulla celebre piattaforma utilizzata dalla maggior parte dei vip, l’ex naufraga si è mostrata a tutti mentre si trovava in agenzia di viaggi per concordare una breve vacanza durante le festività ormai sempre più prossime. “Sto qui in agenzia perché devo organizzare le vacanze di Natale, ma mi sa che resto in Italia”, ha esordito Carmen nel video.

“Questa disgr…..ta mi ha proposto Dubai…ma io sono claustrofobica! Non posso prendere gli ascensori, mi hai dato l’hotel al 100esimo piano…poi New York!”, ha detto scherzando la showgirl. A quel punto è entrato in ufficio Alessandro che ha chiesto cosa stesse decidendo la madre in merito al viaggio.

Dopo aver sentito la spiegazione della madre sul motivo per cui Dubai e New York con i loro grattacieli non fossero adatti a lei, il ragazzo ha ribattuto: “Ma non mi pare che sei claustrofobica, ti sei fatta 10 ore di aereo per andare in Honduras!”. “Ma che c’entra, cretino? – ha risposto la Di Pietro – mi sono addormentata sull’aereo, poi sono scesa ed era tutto aperto… non capisce niente come al solito”.

Ancora una volta Carmen e suo figlio si dimostrano un’accoppiata impareggiabile, non c’è che dire!