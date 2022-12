Harry e Meghan, nuova ‘bomba’ sulla Casa Reale: “Nessuno sa la verità, noi la sappiamo”

Sulla pagina ufficiale di Netflix Italia, l’annuncio di un nuovo colpo basso per la Casa Reale inglese da parte di Harry e Meghan.

Sono trascorsi quasi tre mesi dalla scomparsa della amatissima sovrana Elisabetta II e il prossimo 6 maggio il nuovo Re Carlo riceverà la tanto attesa incoronazione nella abbazia di Westminster come accadde alla madre. Da pochi mesi ,quindi, il nuovo monarca deve fare i conti con tutte le nuove responsabilità che comporta il titolo ereditato dalla leggendaria genitrice e già non sono mancati per lui grattacapi non indifferenti.

Ultima in ordine di tempo, una nuova ‘stoccata’ da parte del secondogenito Harry e della sua tanto discussa consorte Meghan. La coppia, sposata dal 2018, nel 2020 annunciarono di voler rinunciare ai titoli reali e di voler lavorare per vivere. Una decisione clamorosa, con conseguente trasferimento negli Stati Uniti, che all’epoca scosse il mondo intero e riempì i tabloid inglesi e le prime pagine della stampa mondiale.

Non solo: a marzo del 2021, i due rilasciarono un’intervista ‘bomba’ alla conduttrice americana Oprah Winfrey nella quale rivolsero alla Royal Family accuse pesantissime tra cui quella di razzismo nei confronti del bebè che Meghan portava in grembo ossia il piccolo Archie.

Un boccone davvero amaro da mandar giù in primis per la Regina e poi per tutto il resto della famiglia. Sebbene, successivamente, Harry abbia presenziato alle occasioni importanti come i funerali del Principe Filippo o quelli più recenti dell’amata nonna, è parso sempre abbastanza evidente il gelo calato tra il duca di Sussex e i suoi parenti più stretti, inclusi il padre ed il fratello maggiore.

Ora, a quanto pare, lui e la moglie stanno per sferrare un altro colpo terribile ai Windsor ed è Netflix ad annunciarlo.

Harry e Meghan, che stangata! Arriva un secondo documentario che fa tremare la Casa Reale

Come da poco annunciato con un post sulla pagina ufficiale di Netflix Italia, tra pochi giorni sbarcherà sulla celebre piattaforma un altro documentario che promette un vero terremoto tra le mura di Buckingham Palace.

La prima parte uscirà l’8 dicembre e la seconda il 15. Nel trailer pubblicato da Netflix si possono vedere ed ascoltare in anteprima alcuni stralci delle dichiarazioni del fratello minore di William e dell’ex attrice. Tanto è bastato a far capire subito il tenore del documentario.

“C’è una vera gerarchia nella famiglia reale. Alcune storie trapelano e sono vere, altre sono inventate. Se è una questione di odio razziale? Diciamo che è un gioco sporco”, attacca il duca che non esita a tirare in ballo la dolorosa storia di sua madre Diana. “Il dolore delle donne che entrano in questa ‘istituzione’ con il matrimonio è reale. Ho realizzato che non avrebbero mai protetto Meghan. Io ero terrorizzato che la storia di mia madre potesse ripetersi. Nessuno sa tutta la verità. Ma noi sappiamo tutta la verità”.

Come reagiranno il Re e la Regina consorte a questo secondo colpo basso? E i Principi del Galles?