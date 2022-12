L’amica geniale, brutto inconveniente per l’attrice che mostra tutto ai fan: cos’è successo

Episodio imprevisto per l’attrice protagonista dell’amatissima serie tv L’amica geniale: ha rivelato tutto ai fan attraverso i social.

E’ una delle più attrici più giovani e talentuose presenti attualmente nel panorama artistico italiano. La sua innata capacità di ‘bucare lo schermo’ è stata evidente a tutti sin da quando è apparsa per la prima volta nel ruolo che recita ne L’amica geniale.

La celebre serie targata Rai, tratta dai libri di Elena Ferrante e giunta ormai alla sua terza stagione, ha stregato il pubblico diventando subito una delle punte di diamante della programmazione di Viale Mazzini. Merito di un lavoro di squadra eccellente, nel quale tutti, dai registi agli sceneggiatori, dai costumisti agli attori, hanno svolto il proprio ruolo in modo impeccabile.

Impossibile non menzionare lo straordinario talento delle sue due protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che dalla prima alla terza stagione hanno prestato i loro volti rispettivamente alle amatissime Lila e Lenù. Due personaggi ricchi di mille sfumature, certamente non semplici da interpretare, ma che sono sembrati da subito perfetti per loro.

Quando le abbiamo viste per la prima volta sul set recitare le parti di Raffaella Cerullo e Elena Greco ormai diventate adolescenti, erano entrambe giovanissime: la Girace aveva appena compiuto 15 anni, la Mazzucco 16. Nessuna delle due vantava chissà quali precedenti esperienze nel settore eppure hanno saputo fare di tale esperienza un vero capolavoro.

Purtroppo, con l’andare avanti della storia, le due artiste non faranno più parte del cast nella quarta stagione che andrà in onda tra qualche mese. Lila e Lenù infatti cresceranno e la loro età non sarà compatibile con l’aspetto delle due giovani attrici. Intanto i fan, entusiasti della loro bravura, continuano a seguirle con grandissimo affetto e attendono con ansia di rivederle al più presto all’opera in altri lavori cinematografici o televisivi.

Per una di loro nelle ultime ore c’è stato un brutto inconveniente, che la ragazza ha voluto condividere con i follower sui social, vediamo cos’è successo.

L’amica geniale, piccolo disguido per l’amatissima attrice: i fan sono rimasti senza parole

Protagonista della ‘disavventura’ è stata la bravissima Gaia Girace, che ne L’amica geniale ha vestito per tre anni il ruolo di Lila. Nata a Vico Equense il 21 ottobre del 2003, questa giovane campana che abbiamo conosciuto da ragazzina, oggi è diventata una splendida 19enne con un luminoso futuro nel cinema davanti a sé.

Il grande talento espresso col personaggio di Lila le ha permesso di farsi apprezzare molto anche in America, dove la serie e i romanzi che l’hanno ispirata sono un vero successo. Seguita da ben 206mila follower su Instagram, l’artista ha voluto mostrare a tutti anche un episodio quotidiano in cui purtroppo è incappata come succede a molti.

Come si vede dalle immagini pubblicate nelle sue ultime Ig stories, Gaia è rimasta bloccata in ascensore. “Iniziamo la giornata così”, ha scritto a corredo dei video pubblicati. Dopo aver mostrato l’interno dell’ascensore, si è inquadrata in modalità selfie con la faccia ‘sconsolata’ di chi sa di non aver cominciato la giornata col piede giusto.

Un vero classico tra gli inconvenienti quotidiani, ma che sicuramente avrà suscitato interesse e curiosità nei fan. Come tutti sanno, Gaia e la sua collega non sono molto “social” e i loro rari contenuti su tali piattaforme non passano mai inosservati.