Shock a Uomini e Donne, è successo durante la sfilata femminile: tutti sconvolti nel corso della puntata di oggi della trasmissione di Maria De Filippi.

È tempo di sfilate! La puntata di oggi, martedì 7 dicembre 2022, di Uomini e Donne si è aperta, infatti, con la sfilata femminile, con le dame che, ad una ad una, hanno mostrato la loro scelta sulla passerella al centro dello studio. “Un cocktail d’amore per te” è il tema della sfilata di oggi: alle donne il compito di mostrare le proprie carte per conquistare un uomo, attraverso abiti, accessori e una mini esibizione in passerella.

Agli uomini, invece, il compito di dare un voto alle singole esibizioni e agli outfits scelti dalle dame. Dame che, di volta in volta, hanno mostrato la loro proposta, ma non tutte hanno convinto gli opinionisti… In particolare una, che ha scatenato i commenti negativi di Tina Cipollari. L’opinionista ha rifilato un voto bassissimo alla protagonista e in studio è scoppiato un vero e proprio caos.

Uomini e Donne, colpo di scena shock durante la sfilata: “Ha fatto pena”

State seguendo la puntata di oggi di Uomini e Donne? Puntata dedicata al defilé delle donne, che hanno sfilato al centro dello studio seguendo questo tema: “il cocktail d’amore”. Ognuna delle dama ha mostrato la propria scelta: c’è chi ha puntato su abiti sensuali e chi ha scelto un look più ‘misterioso’. Quel che è certo è che, durante le votazioni, come sempre è successo di tutto. Soprattutto dopo l’uscita in scena di Gemma Galgani…

La dama torinese ha sfilato per seconda, dopo Roberta Di Padua, ispirandosi al cocktail “L’angelo azzurro” e collezionando una serie di voti positivi. 9 e 10 a non finire, compreso il 10+ di Mario, il cavaliere col quale Gemma sta uscendo. Un voto che ha fatto imbestialire Tina, che ha definito l’uomo “lecca lecca”: secondo l’opinionista, il voto del cavaliere sarebbe falsato, solo per via della relazione tra i due. Relazione che, secondo la Cipollari, terminerà a breve: “Stai investendo su una storia che fra 24 ore e bella che finita. Fra poche ore sarai scaricato! Il mio voto è uno”. Il cavaliere si difende e commenta: “Mi è piaciuta moltissimo, per l’eleganza, era perfetto. Non ho capito perché Tina ce l’ha proprio con lei! Se non avesse fatto questa bella figura sarei d’accordo con te!”

Ma Tina non molla la presa e non cambia assolutamente idea, ribadendo: “Per te ha fatto una bella figura, per me ha fatto pena basta. È l’effetto che ha fatto a te, a me ha fatto un altro effetto. A me non sei piaciuta!” Anche Gemma ha detto la sua, sottolineando come a Tina non piaccia mai nessuna sfilata di Gemma, per partito preso.

E voi, avete seguito la sfilata di oggi? Quale look vi ha convinto di più tra quelli scelte dalle dame del parterre?