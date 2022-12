Uomini e Donne, “Ho 42 anni”: nessuno ci può credere, sembra molto più giovane!

Uomini e Donne, “Ho 42 anni”: nessuno ci può credere, la nuova dama del Trono Over sembra molto più giovane; ecco Elena.

Anche oggi, 6 dicembre 2022, è andata in onda una puntata ricchissima di Uomini e Donne. Una puntata che si è aperta con la sfilata femminile, per poi passare al trono classico, in particolare alle vicende sentimentali di Federico. Concentriamoci, però, su defilé delle dame e, in particolare, con una di loro, che ha lasciato assolutamente senza parole tutti.

Si tratta di Elena, una delle new entry della trasmissione, di cui non sappiamo ancora molto. Una sfilata elegante e super raffinata, la sua, che ha scelto un abito bianco ricamato, lasciando tutti a bocca aperta con la sua bellezza. Ma non solo.. A sconvolgere tutti è stata la sua risposta quando Gianni si è informato in merito alla sua età: la nuova dama ha 42 anni, ma ne dimostra molti di meno. L’opinionista non trattiene il suo stupore e, per lei, piovono complimenti: guardiamola insieme.

Uomini e Donne, Elena sconvolge tutti: 42 anni ma sembra molto più giovane

Un sfilata di bellezze, oggi, a Uomini e Donne. “Un cocktail d’amore con te”: questo il tema a cui le dame hanno dovuto ispirarsi, scegliendo l’outfit per conquistare le propria metà. C’è chi ha puntato sulla seduzione, chi sul mistero e chi sulla semplicità. Semplice ed elegante è stata senz’altro la scelta di Elena, che ha immaginato una scena romantica nel giardino di casa sua, con luci soffuse e cocktail di bollicine. “Il mio giardino è come me, non è per tutti, ma per pochi meritevoli”, ha dichiarato nella clip pre sfilata. Sfilata durante la quale Elena ha lasciato tutti a bocca aperta, scegliendo un mini abito bianco, molto raffinato: pioggia di complimenti per lei e una domanda precisa da parte di Gianni Sperti.

“Posso sapere quanti anni ha?”, ha chiesto l’opinionista. “Si Gianni, 42“, ha replicato la dama, lasciando Gianni e tutti i presenti in studio assolutamete senza parole. “42? Pensavo 28, 29… Sei bellissima, una sfilata semplice ma bella”, ha sottolineato l’opinionista, che ha anche criticato alcuni voti del parterre maschile, secondo lui troppo bassi: “Eri un po’ troppo coperta per i giurati”. “Ma io sono così”, ha risposto la dama, orgogliosa della sua scelta e del look proposto in passerella. Ecco Elena in tutta la sua bellezza:

A trionfare al termine della sfilata, però, è stata un’altra donna vestita in bianco, Cristina, che ha collezionato i voti più alti tra tutte le dame, con tantissimi dieci, tra cui quello del suo ‘ex’ Armando Incarnato. E voi, avete seguito la puntata di oggi di Uomini e Donne? Quale tra i look scelti dalle dame vi ha convinto di più?