È un’abitudine molto comune in cucina, ma ti spiego perché è sbagliata: forse non l’avresti nemmeno immaginato

È un’abitudine che tutti hanno in cucina, ma ti spiego perché è molto sbagliata: forse non l’avresti nemmeno pensato.

Ci è capitato già tantissime volte di raccontarvi quanto il mondo della cucina sia pieno di gesti usuali non sempre corretti. Proprio recentemente, ad esempio, abbiamo parlato di quella ‘cattiva’ abitudine col forno che in moltissimi mettono in pratica. E che, soprattutto, ha aiutato ancora di più le bollette ad arrivare ad una cifra stellare. Si tratta di qualcosa che in diversi fanno spontaneamente senza sapere, però, che può costare davvero tantissimo. Cosa vogliamo raccontarvi oggi?

L’abitudine che stiamo per raccontarvi è tra quelle che in tantissimi hanno in cucina, ma che in pochi immaginano che si tratta di un errore imperdonabile. Certo, a differenza di quell’altra citata poco fa, questa non contribuisce affatto a bollette salate e cose del genere. In ogni caso, però, si tratta di qualcosa che può essere completamente evitato, soprattutto se si vuole evitare una diffusioni di germi e batteri.

Si, avete letto proprio bene: è proprio questo il ‘pericolo’ a cui si va incontro se si continua a mettere in pratica questa abitudine. Curiosi di saperne anche voi di più? Ci pensiamo immediatamente.

Se anche tu hai quest’abitudine in cucina, sappi che non è consigliabile: il motivo non l’avresti mai immaginato

Una scoperta davvero ‘shock’, quella che abbiamo appena fatto e che, senza alcun dubbio, lascerà anche voi senza parole. Si tratta, infatti, di un’abitudine che in tantissimi hanno in cucina, ma che in pochi avrebbero mai immaginato fosse davvero sbagliata. Diciamo che – così come riscaldare il caffè avanzato – anche questo gesto non è affatto consigliabile, soprattutto se si vuole evitare una proliferazione di germi e batteri. Ed, ovviamente, una conseguente contaminazione del cibo. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo?

Siamo certi che anche voi, così come tantissime persone, siete soliti utilizzare dei classici panni da cucina per asciugare le mani appena lavate, piatti e stoviglie, vero? Ebbene, l’errore non consiste affatto in questo, bensì quello di appoggiarlo sulla porta del forno. Quanti di voi lo fanno? Sicuramente in tantissimi, ne siamo certi! Quello che, però, in pochi sanno è che un gesto del genere non è per niente raccomandabile. Scopriamo insieme il perché.

Per qualsiasi uso abbia, si può chiaramente comprendere che il panno da cucina è tra quegli oggetti che più catturano e proliferano batteri. È proprio per questo motivo che è veramente consigliabile non appoggiarlo sulla porta del forno perché, aprendola, si tocca lo strofinaccio sporco. E, quando si tasta il cibo per controllarne la cottura, vi è una diretta trasmissioni di germi. Insomma, si entra in un vero e proprio circolo vizioso. Pertanto, il consiglio che vi diamo è di non poggiare mai più lo strofinaccio sulla porta del forno e, soprattutto, di lavarli con alte temperatura, in modo da debellare qualsiasi batterio.

L’avreste mai immaginato?