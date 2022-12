Cosa mettere alla base dell’albero di Natale per abbellirlo senza spendere soldi

Se sei alla ricerca di un’idea originale ed economica per adornare la base del tuo albero di Natale, non hai che l’imbarazzo della scelta!

Domani, 8 dicembre, sarà la festa de L’Immacolata e ormai quasi tutti hanno già preparato l’abete natalizio nelle proprie case. Si tratta di una tradizione molto sentita in buona parte del mondo e di una sorta di ‘appuntamento’ con i ricordi e le emozioni dell’infanzia. Soprattutto ora, a distanza di circa due anni e mezzo dallo scoppio della pandemia, la voglia di godersi appieno la bellezza e l’armonia delle festività è davvero tanta.

Molti si chiedono già come allestire in modo impeccabile la tavola del cenone o stanno pensando già da tempo alle portate da includere del menu. Per quanto riguarda l’albero, anche i personaggi famosi si stanno dando da fare con abeti ed addobbi che ancora più irresistibile la magica atmosfera della festa più attesa dell’anno.

Al di là della tradizione, ognuno a Natale può sbizzarrirsi aggiungendo ad ogni decorazione il proprio tocco personale, come nel caso, ad esempio, della tenera sorpresa nascosta tra i rami dell’albero di Valentino Rossi e compagna.

Ciò che è importante è non trascurare alcun dettaglio. Scommettiamo ad esempio che tante volte vi sarete chiesti cosa è più indicato mettere alla base dell’albero. Si tratta di un punto da non sottovalutare perché può valorizzare molto la bellezza del vostro abete. Eccovi allora qualche suggerimento pratico ed economico per abbellire al massimo il tutto.

Hai già pensato a cosa mettere alla base dell’albero di Natale? Con queste idee risparmierai un bel po’

Molto probabilmente il vostro abete è già pronto, ma se vi sembra che manchi qualcosa per renderlo perfetto, controllate la base: spesso è proprio quella a non dare l’effetto giusto all’insieme. Saprete sicuramente che le decorazioni natalizie sono piuttosto costose e, se non facciamo attenzione, ogni anno rischiamo di spendere una bella cifra nell’acquisto di palline, fiocchi, centrotavola, ecc. Specialmente in questo periodo, risparmiare non sarebbe male visto il notevole aumento dei prezzi in generale.

Per realizzare una adorabile base per il vostro alberello, potete usare dei carinissimi addobbi a costo quasi zero. Potreste ad esempio inserire la ‘radice’ in un sacco di juta e metterlo sopra una simpatica slitta.

Oppure basterà mettere un tappeto di forma circolare o una coperta del colore intonato alle decorazioni dell’albero. Mettendoci sopra i regali che andranno a circondare la base, il risultato sarà irresistibile! Un’altra ottima idea è quella di mettere l’albero in un grande vaso, magari con dei disegni. Anche un cesto di grandi dimensioni può fare al caso vostro.

E voi avete già tutto pronto o vi dedicherete domani ad allestire gli addobbi in casa?