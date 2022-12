Ida Platano rivela che lavoro faceva prima di diventare famosa: “Ora sogno di…”

Diventata uno dei volti più noti di Uomini e Donne, Ida Platano ha rivelato che lavoro faceva prima di aprire il suo salone di parrucchiere.

Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è ormai da oltre vent’anni un vero e proprio cult della televisione italiana: ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, la bionda conduttrice accompagna l’affezionato pubblico attraverso le possibili storie e relazioni sentimentali dei volti che si avvicendano in studio per cercare l’anima gemella.

Da quando, più di 10 anni fa, il format si è arricchito di una sezione dedicata a dame e cavalieri di età genericamente superiore a quella dei tronisti e delle corteggiatrici, sono stati molti i volti diventati popolarissimi nel corso degli anni. Una su tutti Gemma Galgani, storica ‘nemica’ di Tina Cipollari che con l’opinionista dà luogo immancabilmente ad accesissime discussioni in studio.

Oltre alla dama torinese, tra coloro che hanno lasciato un segno con la loro partecipazione al programma, potremmo citare la sua ex fiamma Giorgio Manetti, Sossio Aruta, Barbara De Santi, Riccardo Guarnieri e molti altri. C’è poi Ida Platano, uscita da poco dalla trasmissione dopo essere tornata insieme ad Alessandro Vicinanza, cavaliere salernitano con cui aveva già vissuto una frequentazione poi bruscamente interrotta da insicurezze di lui ed incomprensioni varie.

La bella siciliana, protagonista in passato di una lunga storia d’amore con Riccardo Guarnieri che ancora portava i suoi strascichi fino a qualche mese fa, di mestiere fa la parrucchiera. Un lavoro che ama molto e che esercita in un salone a Brescia, città in cui si è stabilita col figlio. Ma cosa faceva la Platano prima di aprire questa attività? Lo ha raccontato lei stessa in una recente intervista rilasciata alla rivista ufficiale del dating show.

Ida Platano, “La determinazione mi ha portato dove sono”: sapete che lavoro faceva prima?

Sulle pagine del magazine, la 40enne ha rivelato dettagli inediti circa la sua vita lavorativa precedente all’apertura del suo negozio. “Quando abitavo ancora a Palermo ho iniziato a lavorare per una coppia di parrucchieri che avevano un salone dedicato sia agli uomini che alle donne. Non avendo esperienza, per i primi tempi mi limitavo a fare gli shampoo e a spazzare per terra”.

Evidentemente, il titolare notò l’amore di Ida per questo mestiere: “E’ stato lui a darmi l’input di buttarmi nel mondo del lavoro perché mi vedeva appassionata…”. E quando c’è la passione per ciò che si fa, ovviamente, l’entusiasmo non manca: ad esempio, la cosa che più le piace del suo lavoro è “il cambiamento che un giusto taglio o un giusto colore danno alle persone”, ha spiegato nell’intervista.

La Platano ha poi aggiunto che un’altra carriera che le sarebbe piaciuto intraprendere sarebbe stata quella di hostess di volo, visto che adora viaggiare.