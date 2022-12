Se hai una crema viso che non usi più non buttarla via ma usala così: straordinario; un trucchetto che forse non conosci ma che amerai.

È uno dei prodotti indispensabili in ogni beauty routine che si rispetti. Dopo un’accurata detersione, c’è lei, la crema viso! Idratante, illuminante, antirughe.. non importa la tipologia: l’applicazione della crema viso adatta alle tue esigenze è un passaggio a cui non puoi rinunciare per il benessere della propria pelle. Capita, però, di avere in casa creme che non utilizziamo più, perché non adatte al nostro tipo di pelle o perché scadute. Ebbene: non gettarle via!

Prima di sbarazzarti di questi barattolini devi sapere che anche la crema viso, come tantissimi altri prodotti, presenta alcuni usi alternativi ben diversi da quello principale, che tutti conosciamo. Questo ingrediente si trasforma in un validissimo ‘jolly’ per le pulizie di casa e, in particolare, ti risolve un problema fastidiosissimo tra le mura domestiche. Ecco di cosa si tratta.

Gli usi alternativi della crema viso: resterai senza parole, ti risolve tanti problemi

Applicare uno strato di crema viso è fondamentale, soprattutto prima di truccarsi. A seconda delle sue proprietà, la crema nutre, protegge, idrata e rinforza la pelle, creando uno scudo tra l’epidermide e gli agenti esterni. Non è raro, però, che in giro per casa e, in particolare, in bagno, possediamo ancora dei barattoli di crema che non utilizziamo più. Un prodotto che abbiamo acquistato e che, dopo alcune applicazioni, ci siamo accorti che non era l’ideale per noi o, semplicemente, una crema scaduta da un bel po’ di tempo. Il tuo istinto ti dice di buttarla via, ma è un gravissimo errore. Puoi riciclare questo prodotto in diversi modi, ottenendo risultati ‘wow’!

Primo tra tutti: lucidare i mobili in legno! Ti basterà una piccola quantità di crema, da applicare su un panno pulito ( quelli che di solito utilizzate per le pulizie dei mobili), e procedere passandolo sulla superficie: i tuoi mobili, ma anche il tavolo, torneranno come nuovi. Zero aloni e niente segni di mani e dita: lucentezza e brillantezza mai vista prima. Non è finita qui…

Per restare in tema make up, puoi utilizzare la crema anche per pulire i pennelli che utilizzi per il trucco. Il prodotto avrà un doppio utilizzo, quello di rimuovere i residui di trucco dalle setole e, nello stesso tempo, quello di rendere queste ultime più morbide e soffici che mai. Provare per credere!

Ultima dritta: la crema, purché sia poca, può rivelarsi top anche per dare nuova vita agli accessori in pelle ed ecopelle. Questo tipo di tessuto rinascerà: provalo con una cintura o con un portafoglio. Non saprai più fare a meno di questi trucchetti furbissimi, a costo zero.