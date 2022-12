Non solo tombola: ecco alcuni giochi super originali per divertirsi a Natale; i tuoi amici e parenti saranno felicissimi.

C’è chi segue la tradizione e lo trascorre in famiglia e chi, invece, sceglie di riunirsi con gli amici. Quel che è certo è che il periodo di Natale è il tempo delle reunion, dei super pranzi e delle maxi cene che non finiscono più. È quel momento dell’anno in cui anche i parenti e gli affetti lontani tornano a casa e, tutti insieme, si festeggia, tra allegri ed emozioni. E tantissimi giochi!

È consuetudine, infatti, che durante o dopo le abbuffate natalizie si trascorra il tempo a giocare insieme, divertendosi con giochi tipicamente natalizi come la tombola, ma anche tanti altri amatissimi giochi di società come il Monopoli o il Mercante in fiera. C’è chi, poi, non rinuncia ai divertentissimi giochi con le carte: una vera tradizione da rispettare soprattutto al sud! Ma esistono alcune simpatiche alternative per dare un tocco nuovo a queste feste? Se vuoi sorprendere i tuoi amici e la tua famiglia, sei nel posto giusto: proponi questi giochi e vedrai che vi divertirete da matti.

Giochi da fare durante i pranzi e le cene di Natale: idee originali e divertenti

Emozioni a non finire, ma anche tante risate. Quanto è bello trascorrere il Natale con le persone che amiamo? È ancora più bello divertirsi con loro e, quest’anno, ti diamo alcune idee che rappresentano valide alternative ai soliti ( e a volte noiosi) giochi da tavola natalizia. Che ne pensi del gioco delle penitenze?

È semplicissimo, ti serve solo carta, penna e tanta fantasia. In una scatola inserisci tantissimi bigliettini in cui scriverai alcune simpatiche penitenze che i tuoi amici, assolutamente a caso, pescheranno e a cui dovranno sottoporsi. Sprigiona la tua fantasia e scegli qualcosa di divertente e, perché no, imbarazzante. Puoi chiedere di mostrare a tutti una foto che non hanno mai postato, di fare 20 flessioni o di rivelare tre difetti del proprio partner: ne verrà fuori una situazione super esilarante! E ancora, sempre con i bigliettini, prova il gioco del ‘mima un film!”

L’organizzatore, in questo caso tu, dovrà scrivere sui foglietti diversi titoli di film famosi ( o canzoni se ti va): anche in questo caso, uno alla volta, pescheranno il biglietto e dovranno mimare il titolo. Il bello è che non si può assolutamente parlare: tutti dovranno indovinare vedendo soltanto i gesti! Non è finita qui…

Oltre al classico ma sempre divertentissimo karaoke, puoi movimentare la serata con una divertentissima caccia al tesoro, con indovinelli simpatici sparsi per tutta la casa. Non ti resta che dare sfogo alla tua fantasia e creatività e organizzare le tue serate: resteranno tutti senza parole.