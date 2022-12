Hanno dovuto mantenerla: si è rischiato un brutto ‘incidente’ al matrimonio di Francesca Cipriani

Al matrimonio di Francesca Cipriani si è rischiato un vero e proprio ‘brutto’ incidente: hanno dovuto persino mantenerla.

Francesca Cipriani si è sposata col suo Alessandro! A distanza di poco più di un anno dalla romantica proposta di matrimoni al GF Vip, l’amato volto tv è convolata a nozze con l’amore della sua vita. Sabato 3 Dicembre, Francesca ha giurato amore eterno al suo compagno dinanzi ad una Chiesa gremita di amici, conoscenti, colleghi e famiglia. Tutto è andato alla grande e – come testimoniano i numerosi video e scatti condivisi sui social – sembrerebbe che sia stato un matrimonio indimenticabile.

Il matrimonio di Francesca Cipriani e il suo Alessandro, come dicevamo poco fa, è stato davvero strabiliante. Ricche di emozioni e di divertimento, le nozze dell’amato volto tv hanno saputo regalare dei momenti davvero imperdibili a tutti i suoi invitati. Peccato per il brutto imprevisto capitato e di cui, senza alcun dubbio, anche lei si sarà fatta qualche domanda. E l’incidente capitato. A distanza di qualche giorno dalla celebrazione del suo matrimonio, è iniziato a diffondersi un video che mostra chiaramente cos’è successo in Chiesa al momento del suo ingresso.

Fortunatamente è andato tutto bene e nessuno si è fatto male, ma dalle immagini mostrate su Twitter si vede chiaramente che si è rischiato un vero e proprio ‘brutto’ incidente.

Al matrimonio di Francesca Cipriani è successo l’impensabile: si è rischiato un brutto incidente

Tutto si sarebbe aspettata tranne che al suo matrimonio si sarebbe potuto rischiare un brutto incidente. È proprio questo quello che testimoniano alcune immagini apparse su Twitter qualche giorno dopo le nozze di Francesca Cipriani. E che, in un vero e proprio batter baleno, hanno fatto il giro del web. Da alcuni video, infatti, si vede chiaramente che – al momento dell’ingresso in Chiesa insieme al suo papà – l’attenzione si è dovuta spostare su un ospite che stava cadendo tra gli ‘spettatori’. Chissà cosa sarà successo, se sarà inciampata da qualche parte o, per via dei tacchi vertiginosi, avrà perso l’equilibrio, fatto sta che si vede chiaramente l’imprevisto e i suoi familiari che hanno dovuto mantenerla.

Fortunatamente, non è successo nulla di grave e la ‘vittima’ dell’imprevisto in questione non si è affatto fatta male, ma non si può negare che quanto è accaduto ha fatto il giro del web. Sapete di chi parliamo? Proprio di lei: la spumeggiante Carmen Russo! Dopo la caduta nello studio di Bella Mà e in diretta al GF Vip, l’amato volto tv ha rischiato di farsi male anche al matrimonio di Francesca Cipriani. Le immagini condivise sui social, infatti, mostrano l’amata ballerina nostrana cadere prima di essere sostenuta e mantenuta da sua figlia Maria e il buon Enzo Paolo Turchi. Nonostante l’imprevisto, Carmen Russo non ha potuto fare a meno di continuare a filmare l’ingresso in Chiesa della sua amica Francesca.

Tutto bene quel che finisce bene, no?