Royal Family, cosa mangerà Re Carlo III a Natale: un particolare cibo non sarà ammesso a tavola

Cosa mangerà Re Carlo III a Natale: il nuovo sovrano ha apportato una modifica al menu previsto per celebrare l’importante ricorrenza.

Primo Natale da re per Carlo, primogenito della defunta regina Elisabetta: una festività che conclude un anno difficile da dimenticare per lui, vista la dolorosa perdita della madre, figura iconica per il mondo intero e la sua storia. Dopo decenni e decenni di attesa, questo 2022 ha visto salire al trono il primo discendente della monarca con tutte le responsabilità e gli onori che un ruolo del genere comporta.

Già nelle prime settimane successive alla morte di Queen Elizabeth, Charles ha fatto molto parlare di sé per alcune reazioni spazientite nei confronti del proprio staff e tutti si chiedono come affronterà questo capitolo della sua vita tanto immaginato dai suoi sudditi e che ora si è concretizzato in realtà. Per quanto possa infatti voler proseguire sulla linea scelta dalla madre, è inevitabile che il nuovo re vada incontro nuovi scenari di fronte ai quali dovrà decidere come comportarsi.

Anche nelle questioni più semplici, ci saranno sicuramente cose in cui non gli sarà possibile ripercorrere pedissequamente le orme materne. L’esempio più eclatante al riguardo può essere appunto il modo di festeggiare il Natale che quest’anno sarà comprensibilmente più triste per tutta la Royal Family. Inoltre, pare che Carlo III abbia introdotto una novità nel menu del pranzo del 25 dicembre.

Re Carlo III elimina un piatto dal menu di Natale: cosa mangerà il sovrano

Come molti sapranno, l’amatissima Elisabetta era molto rigorosa nel seguire certe tradizioni e, soprattutto in un’occasione come il Natale, dava disposizioni ben precise affinché tutto funzionasse secondo certi protocolli. A cominciare dai regali da fare alla servitù fino alle antiche tradizioni da riservare agli ospiti.

Jennie Bonde, esperta della Royal Family, ha confermato a Ok! Magazine che i membri della Corona si riuniranno come ogni anno a Sandringham ma che non sarà un Natale come gli altri vista l’assenza della sovrana: “Ci sarà a tavola un posto vuoto dove un tempo sedeva la regina”.

Un’altra notevole differenza con gli anni passati, sarà la mancanza a tavola di un piatto ben preciso, in base alla decisione di Carlo. Come certamente saprete, il nuovo monarca è sempre stato un animalista convinto. Per questo motivo, ha scelto di eliminare dal tradizionale banchetto reale il foie gras, il fegato ingrassato d’anatra o d’oca. Nonostante tale pietanza rappresenti un grande classico della cucina reale, Carlo non vuole sentire ragioni. Il suo metodo di preparazione lo ha spinto a non mangiarla più e infatti sono ben 10 anni che vi rinuncia volentieri.

Vi aspettavate questa drastica decisione in Casa Windsor?