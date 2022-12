Gli errori che quasi tutti commettono quando addobbano l’albero di Natale: da evitare assolutamente; scommettiamo che anche tu lo hai fatto?

Ci siamo! Anche l’8 dicembre è trascorso e ormai quasi tutti hanno già provveduto a decorare l’albero di Natale. C’è chi sceglie di farlo con i colori tradizionali, come rosso o oro, e chi invece osa con tonalità originali, come rosa o azzurro: quel che è certo è che il magico abete verde è il simbolo delle feste per eccellenza. Ma siete certi di aver fatto tutto alla perfezione?

Ebbene sì, anche un’attività semplice come addobbare l’albero di Natale può nascondere delle insidie ed esistono alcuni errori davvero molto comuni che, forse, commenti anche tu. Per scoprire di cosa si tratta e, nel caso, correre ai ripari sei nel posto giusto. Dai un’occhiata al tuo albero e fai attenzione a questi dettagli: solo così avrai decorazioni perfette ed una casa assolutamente incantevole, in perfetto Christmas time!

Gli errori da non commettere quando si decora l’albero di Natale: non sbagliare più

Hai già fatto l’albero di Natale? Se la risposta è no, prima di cimentarti faresti bene a leggere questi pochi ma importanti consigli per non commettere alcun errore. Se la risposta è sì, niente paura: puoi ‘correggere’ quello che hai sbagliato ed ottenere un risultato super. Quali sono gli errori più comuni che riguardano gli addobbi dell’albero di Natale?

Precisiamo che si tratta di errori che, quasi sempre, riguardano l’estetica: evitandoli potrete ottenere un effetto molto più carino, eliminando piccoli difetti. Il primo? Lasciare in bella vista il supporto metallico, ovvero il ‘piede’ dell’albero. È davvero brutto da vedere e l’ideale sarebbe ricoprirlo con stoffa, carta colorata (abbinata alle decorazioni dell’albero) o qualsiasi copertura ‘fai da te’: lasciati aiutare dalla fantasia, purché tu copra tutto. Vale anche per i fili delle luci! Un altro errore super frequente e lasciare i cavi elettrici a vista, sia sull’albero che ai piedi, nella parte finale che si collega alla presa: il segreto è fare di tutto per nascondere il più possibile i fili verdi, cosicché le luci sembrano essere un tutt’uno con i rami: non essere frettoloso, posiziona tutto con cura! Non è finita qui…

I rami dell’albero vanno aperti per bene, ad uno ad uno, con pazienza e cura: solo così l’albero avrà un aspetto più ‘pieno’ e sembrerà pieno di foglie. Armatevi di pazienza e procedete con estrema cura: il risultato finale sarà pazzesco.

Infine, capitolo addobbi. Premesso che non esistono regole e che ognuno è libero di decorare l’albero secondo i propri gusti, il consiglio e non esagerate con i colori e le tipologie di decorazioni. Dai un’identità al tuo albero, scegliendo massimo tre o quattro colori e decorazioni ben mirate: eviterai l’effetto caotico che si trova in alcuni alberi, dove tutto sembra essere poggiato a casaccio sui rami.