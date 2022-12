“Mi veniva da piangere”, Benedetta Rossi parla della sua “rabbia e disperazione”: momento delicato

Benedetta Rossi sui social cede ad uno sfogo con i followers: “Mi veniva da piangere”, la food blogger parla di un momento delicato

Amata e seguita sui social, Benedetta Rossi condivide la sua quotidianità con i suoi followers con i quali si può dire abbia creato una vera e propria community. Utenti che la seguono per le sue deliziose e semplicissime ricette ma non solo. E soprattutto perché con la sua semplicità è riuscita ad entrare nei nostri cuori e nelle nostre case. Il successo dapprima su YouTube e poi sui social, ha portato Benedetta Rossi ad un cambio vita radicale. E ad oggi si dedica alla cucina che è la sua più grande passione.

Di questa passione ne ha fatto un lavoro vero e proprio e con trasmissioni televisive in onda su Discovery+ e Food Network e libri di cucina, oltre che con i social, è riuscita ad allargare sempre più il bacino di utenti che la seguono da ogni parte del mondo! Sui social la food blogger si diverte nel condividere i suoi contenuti attraverso video ricette a noi utili per preparare delizie di ogni tipologia. Ed è proprio tramite la cucina che è riuscita col tempo ad incontrare sempre un elevatissimo numero di fan che l’hanno raggiunta negli eventi a lei dedicati. Ma sui social, oltre a consigli pratici e ricette veloci, Benedetta Rossi si è spesso aperta un po’ di più con la sua community per parlare anche di altro. Proprio in queste ultime ore, la food blogger ha ceduto ad uno sfogo via social per affrontare un discorso che descrive per lei un momento molto delicato.

Benedetta Rossi sui social parla di un momento molto delicato: “Mi veniva da piangere”

I social rappresentano una ‘finestra’ che permette di affacciarsi al mondo ed interagire con gli altri. Benedetta Rossi con il tempo è riuscita a conquistare i fan attraverso la sua spontaneità. Con i suoi contenuti interessanti che rendono la vita in cucina più semplice per tutti, la food blogger è riuscita a diventare un personaggio molto amato e seguito.

Dal suo canale Instagram in queste ore ha parlato di un momento della vita molto delicato. Per lei così come per molte altre donne che attraversano la stessa situazione. “Mi veniva da piangere. Era una rabbia mista a disperazione“. Dopo aver parlato di un certo malessere che in questa fase della vita la ‘prende di mira’, la food blogger ha parlato di sbalzi ormonali dapprima dovuti forse a periodi di stress e momenti in cui era piuttosto impegnata. Adesso invece ricondurrebbe il tutto a quel momento della vita che interessa molte donne. “Credo sia menopausa“, ha detto Benedetta Rossi. “E’ iniziato questo nuovo periodo della vita e dovrò essere paziente. E’ un momento in cui noi donne dobbiamo fare i conti con noi stesse, accettarci un po’ di più. Accettare quello che ci sta succedendo”.