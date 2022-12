Benedetta Rossi, l’annuncio è meraviglioso: una gioia incontenibile, accadrà tra qualche giorno

Per tutti i fan di Benedetta Rossi arriva un vero e proprio annuncio meraviglioso: avete visto cosa accadrà tra qualche giorno? Che gioia!

Cari estimatori di Benedetta Rossi, l’articolo di oggi è proprio dedicato a voi: avete visto cosa accadrà tra qualche giorno? Si tratta di qualcosa di pazzesco, che fino a questo momento non era mai accaduto prima d’ora. E che è pronto a rendere pazzi di gioia tutti voi. Siete curiosi di saperne di più?

Proprio qualche giorno fa, Benedetta Rossi ha fatto tanto parlare di sé per un’intervista recentemente rilasciata, durante la qualche ha raccontato un episodio che l’ha particolarmente ferita. Adesso, a distanza di un po’ di tempo, l’amata food blogger è sulla bocca di tutti per la bella iniziativa a cui darà vita nei prossimi giorni. Scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Benedetta Rossi, l’annuncio rende tutti pazzi di gioia: accadrà a breve

Segnatevi questa data e non prendete assolutamente nessuno impegno: 17 Dicembre 2022! È proprio questo il giorno scelto da Benedetta Rossi per mostrarsi ai suoi sostenitori attraverso un’imperdibile diretta. Sì, sui social è molto attiva. Ed oltre a condividere foto di sé, del suo passato e dei sui piatti, è solita intrattenere il suo pubblico con ricette e consigli. Stavolta, però, la food blogger ha in mente qualcosa di molto diverso: vuole cucinare insieme ai suoi sostenitori il menù di Natale. Incredibile, vero?

A ridosso delle feste natalizie, Benedetta Rossi ha deciso di sorprendere il suo pubblico, cucinando insieme a loro il 17 Dicembre a partire dalle ore 14:00. Saranno delle ore decisamente intense, da come si può chiaramente comprendere, durante le quali l’amato volto tv cucinerà e risponderà alle domande dei suoi sostenitori.

Qual è il menù che verrà preparato?

Solita ad intrattenere il suo pubblico social con parti riguardanti la sua vita quotidiana e lavorativa, stavolta Benedetta Rossi ha intenzione di stupire ancora di più i suoi ammiratori con una diretta sociale. Disponibile sia su Real Time che sulla piattaforma streaming Discovery Plus e Food Network, l’amato volto tv intratterrà i suoi sostenitori con un classico menù di Natale. Sappiamo già cosa vi starete chiedendo: cosa preparerà esattamente? Da come si può chiaramente comprendere, si tratta di un menù completo, che partirà dall’antipasto e si concluderà col dolce.

Siete curiosi di saperne anche voi di più? Bando alle ciance, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Da quanto si legge su Vanity Fair, il menù comprende:

L’antipasto scelto da Benedetta Rossi per Natale prevede un tagliere delle feste, che si presuppone sia ricco di delizie casalinghe e fatte a mano, e una ghirlanda di Natale; A seguire, l’amata food blogger preparerà dei cannelloni ‘furbi’, ma non ci è dato sapere altro, e una stracciatella in brodo; Come secondo piatto, invece, ci sarà il classico bollito di carne e delle cotolette, che accontenteranno i più piccoli; Infine, si conclude col dolce, un vero e proprio ‘must’ di queste feste. L’amata Rossi cucinerà il ‘classico’ panettone, ma vi aggiungere all’interno del gelato.

Insomma, un menù che fa venire davvero l’acquolina in bocca!

Noi non vediamo l’ora che arrivi il 17 Dicembre per vedere tutto questo da vicino, voi?