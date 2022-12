Ormai conosciamo bene Angelina, la figlia di Mango: ma sapete cosa fa nella vita suo fratello?

Allieva dell’attuale edizione di Amici, Angelina, la figlia di Mango, ha un fratello più grande di qualche anno: indovinate che lavoro fa.

La sua grinta e la passione per la musica traspaiono dai suoi occhi: la stiamo conoscendo ad Amici, talent a cui è approdata di recente a seguito di una sfida di canto che ha mandato a casa Andrea Ascanio, risultato ultimo nella classifica degli inediti stilata da Dardust. Una voce da brividi, capace di trasmettere emozioni fin dalla prima nota, ed un cognome altisonante nella storia della musica italiana.

Lei è Angelina, figlia del compianto cantautore Mango e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar. Ventuno anni e già alcuni brai pubblicati alle spalle, la nuova allieva della scuola più famosa d’Italia si è traferita a Milano nel 2016 proprio con l’obiettivo di seguire le orme dei famosi genitori. Nel suo curriculum troviamo un EP uscito nel 2020 ed intitolato Monolocale e brani recenti come Walkman, Rituali e Formica.

Prima di approdare tra i banchi della trasmissione condotta da Maria De Filippi, la giovane artista ha già raggiunti traguardi di un certo spessore come collaborazioni con Tiziano Ferro, la partecipazione al Concerto del Primo Maggio ed un posto tra i finalisti di Sanremo Giovani di quest’anno.

Proprio in queste settimane, è stata protagonista di un momento molto toccante nel corso di una puntata di Amici nel quale ha parlato della tragica scomparsa di suo padre. “Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre. Aveva 60 anni. È stato pesante”, ha raccontato la ragazza nel giardino della casetta ad alcuni compagni.

Ricorderete che Mango morì nel 2014, durante un concerto di beneficenza al PalaErcole di Policoro (MT). L’artista stava cantando Oro, una delle sue canzoni cult, e dopo aver pronunciato la frase “Scusate, non mi sento bene”, fu colto da un infarto. Aveva 60 anni e i fan restarono di sasso alla notizia. “Si è scatenato l’inferno nella mia mente in quel momento, perché poi era tutto sotto le telecamere”, ha raccontato la figlia Angelina nella celebre scuola di Canale 5. Mango e Laura Valente erano insieme dal 1983 e nel 2004 si erano sposati. La coppia ha anche un altro figlio, vediamo di cosa si occupa.

Di cosa si occupa l’altro figlio di Mango, fratello di Angelina: incredibile

Avendo come genitori due eccezionali artisti, la passione per la musica non poteva non contagiare anche Angelina. Queste le parole con cui si è presentata ad Amici: “Ho iniziato a cantare in giro per casa e a parlare, insieme. Ho iniziato a fare musica perché c’era musica ovunque e quindi la facevo pure io, perché era un mezzo di comunicazione che usavamo a casa”.

La cosa più sorprendente è che in famiglia non è l’unica ad aver accolto l’eredità della madre e del padre: anche suo fratello Filippo è un musicista e suona soprattutto la batteria. I due ragazzi si sono esibiti insieme sul palco del Concerto del Primo Maggio.

E voi avete visto quanto è brava Angelina?