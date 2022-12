I panettoni dello chef Antonino Cannavacciuolo: quali sono i gusti ma soprattutto a quanto li vende? Tutte le varietà da scegliere questo Natale.

Gli amanti della cucina lo sanno bene: i dolci tradizionalmente associati alle festività di Natale sono davvero tantissimi. Il periodo più magico dell’anno ci offre tantissimi spunti per sbizzarrirci in cucina, realizzando i dessert più svariati da gustare durante i pranzi e le cene di famiglia. Uno dei simboli di Natale per eccellenza, però, resta lui, sua maestà il panettone. E in questo, come in tutto ciò che concerne l’arte culinaria, Antonino Cannavacciuolo è un vero maestro.

Nonostante il panettone classico rappresenti sempre una scelta giusta, quella con cui non si sbaglia mai, ogni anno lo chef napoletano e i suoi ragazzi danno vita a nuove varietà e nuovi gusti, assolutamente da provare. Siete curiosi di scoprire tutti i panettoni targati Cannavacciuolo e i relativi prezzi? Un’idea per un regalo speciale, che renderà più che felice chi lo riceverà.

I panettoni di Antonino Cannavacciuolo: gusti e prezzi di tutte le gustose varietà

Sei in cerca di un regalo speciale per i tuoi genitori o i tuoi suoceri ma non sai proprio da dove partire? Se non vuoi allontanarti molto dalla tradizione natalizia, la scelta con cui non si sbaglia mai ricade sempre sul panettone. Soprattutto se si tratta di uno di quelli realizzati da Antonino Cannavacciuolo. Tantissimi gusti, che mettono d’accordo davvero tutti, e una qualità di cui non c’è neanche bisogno di parlare: lo chef napoletano ha dato vita a un vero e proprio paradiso natalizio per gli amanti di questo dolce, immancabile sulle tavole festive. Ma quali sono le varietà tra cui è possibile scegliere e quanto costano?

Come riporta il sito ufficiale dello chef, si parte dai 39 euro del Panettone classico, seguito dai 41 euro del dolce di Natale Vegano al cioccolato e dai 44 euro del Panettone Pere e Cioccolato. Con pochi euro in più potrai scegliere tra il Panettone al Gianduia (48 euro), Panettone al Limoncello (49 euro), Panettone alla Melannurca campana IGP e cioccolato bianco ( 50 euro) e il Panettone al Pistacchio (53 euro). Poi c’è lui, il Panettone Special Edition Cioccolato e Caffè, venduto a 61 euro: una vera chicca creata e realizzata, come tutti gli altri, presso il laboratorio artigianale dello Chef Cannavacciuolo.

Una vasta scelta, con prodotti gustosi e di alta qualità, ma non è tutto: per chi volesse realizzare un regalo ancora più ricco, c’è un’opzione super interessante. È possibile scegliere anche delle confezioni natalizie, contenenti il panettone ed altri prodotti come la crema spalmabile, sempre targata Cannavacciuolo, o uno dei libri dello chef.

Il prezzo, ovviamente, cambia ma il risultato finale è davvero ‘wow’: consultate il sito per tutte le informazioni dettagliate. E buon Natale a tutti!